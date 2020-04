Face à l'épidémie du COVID19, le maire de Calvi a pris un nouvel arrêté portant restriction de la circulation et stationnement de tous véhicules dans la zone de la pinède de Calvi et pour les piétons sur la plage de Calvi et la passerelle en bois longeant la plage et la pinède pour la période du 1er au 31 mai.

Les contrevenants s'exposent à une amende de 136€