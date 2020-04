Confiné dans sa propriété de Monticello, Jacques Dutronc fête ses 77 ans aujourd'hui

Citoyen à part entière de la commune de Monticello en Balagne, l'artiste Jacques Dutronc fête aujourd'hui son 77 e anniversaire. L'occasion pour nous de le saluer et lui souhaiter le meilleur.

Un anniversaire qui, en ce temps de crise sanitaire et de confinement, pourrait paraître difficile pour bon nombre d'entre nous, mais pas pour Jacques Dutronc qui lance non sans humour: " Pas pour moi car cela fait 10 ans que je suis confiné ici à Monticello" !!!





Plus sérieusement, compte tenu de son âge et de sa santé, ce confinement qui lui est imposé l'oblige à vivre seul dans sa propriété au côté de sa compagne Sylvie. Les visites ne sont pas possibles mais rien ne l'empêchera aujourd'hui de recevoir de nombreux messages d'amis pour lui souhaiter son anniversaire.

Si pour l'heure Jacques n'a aucun projet de prévu, il n'en demeure pas moins qu'il souhaite que cette pandémie disparaisse très vite et que "cette saloperie de virus disparaisse".





On se souvient qu'il y a quelques années, (nos photos ci-dessous), il avait fêté son anniversaire au "Rocher" à la Pointe de Spanu et que pour l'occasion, bon nombre de ses amis comme Julien Doré, Patrick Fiori, Nicolas Sirkis, Zaz, Nolwen Leroy, Francis Cabrel et bien d'autres, sans oublier son fils Thomas étaient là pour " un boeuf" monumental, devant les cameras de France2.