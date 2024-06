Conférences, tables rondes, prévention et sensibilisation : voici le programme de la semaine de la santé sexuelle en Corse

« La santé sexuelle, c’est un pilier fondamental du bien-être général », affirme Valériane Grisoni, directrice adjointe de la promotion de la Santé et de la Prévention Sanitaire à la CdC. « Malgré des avancées significatives dans le domaine de la médecine, la santé sexuelle demeure encore négligée et mal comprise. Nous le savons, face à la recrudescence des IST, du recours à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) et des violences sexistes et sexuelles, la prévention est indispensable. La promotion de la santé sexuelle, l’accès garanti et facilité aux services et le respect des droits sont donc une priorité pour l’ensemble des acteurs œuvrant en santé sexuelle. » La CdC gère les centres de santé sexuelle répartis sur l’ensemble du territoire. Ils offrent la possibilité de consultations, de contraception, d’éducation sexuelle, de prévention en matière d’IST, de dépistage et d’IVG. Elle a également mis en place un dispositif de téléconsultation à Corte où il manquait de professionnels.



Conférences, tables rondes, stands de prévention et de sensibilisation... Une vingtaine d'actions d'information et de dépistage seront proposées à travers l'île. Plusieurs événements seront aussi organisés pour faciliter l'accès au dépistage. Ces actions visent à promouvoir les dispositifs existants en matière de santé sexuelle, à favoriser la connaissance et la compréhension des enjeux de santé sexuelle, à encourager des comportements sexuels responsables et respectueux, à lutter contre les discriminations et les violences sexuelles, et à faciliter l'accès à l'information et aux soins.



Parmi les dispositifs disponibles, le Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) joue un rôle clé. Le Dr Aba Mahamat a souligné l'importance de ce centre en déclarant : « Beaucoup de gens en Corse ne connaissent pas ce qu’est le CeGIDD. Nous nous concentrons beaucoup plus sur la prévention des IST et la prévention commence par un dépistage ». Il ajoute : « Je vais insister sur la prévention du VIH. Maintenant, le traitement a beaucoup évolué et nous sommes capables de mieux maîtriser la transmission avant même que la personne ne prenne de risque. C’est ce qu’on appelle un traitement préventif. C'est dommage de prendre des risques alors que tous ces outils existent. »



Il est aussi important de rappeler que pour les jeunes lycéens et autres, connaître les structures disponibles est essentiel. « Il est très important de protéger nos élèves », affirme Dr Sylvie Ferrara, médecin conseillère technique auprès du Recteur de l'Académie de Corse. « Il faut savoir les orienter vers les partenaires qui font du dépistage, soit par ceux gratuits en laboratoire, soit par les tests rapides. »