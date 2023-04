Confédération nationale de danse : la Corse avec FJ Dance en finale à Angers.

La CND, confédération nationale de danse, est une association qui regroupe des professeurs et des élèves de danse classique, contemporaine, jazz/modern’jazz, caractère et Hip Hop en France et en Europe.La CND, créée il y a plus de 30 ans, compte aujourd’hui, au niveau européen, plus de 1.400 professeurs et 15.000 élèves répartis dans 22 régions françaises et 9 pays européens. La CND organise des concours régionaux, nationaux et européen, des stages, des formations et des échanges chorégraphiques au niveau national et avec d’autres pays européens.Objectif de la CND : promouvoir la pratique amateure de la danse, valoriser l’enseignement et diffuser l’art chorégraphique auprès du grand public. La Fédération Corse de la danse, présidée par Jean-Pierre Lamperti, par ailleurs vice-président de la CND, rassemble une trentaine d’associations soit prés de 2000 élèves sur l’île.Comme chaque année elle a organisé le Concours Régional de Danse, véritable passeport pour le concours National. Un concours qui a rassemblé en 3 jours à Borgo près de 1.000 participants de 32 clubs et 4.000 spectateurs !Parmi tous les clubs insulaires, FJ Dance, ou Ferrarini Jazz Dance du nom de Philomène Ferrarini qui l’a créé en 1975. Depuis, Marie et Pascale Simonpieri ont pris la relève de cette association dotée d’un fort esprit d’équipe et de famille et qui se porte bien avec une soixantaine de licenciés à partir de 3 ans.Un véritable sacerdoce des 2 sœurs qui œuvrent au quotidien pour des résultats toujours à la hauteur avec entrainements et stages avec des professeurs réputés notamment italiens. Pour preuve lors du Concours Régional à Borgo, en catégorie Modern Jazz, les danseuses de la catégorie 8/11 ans ont remporté le premier prix.« Il faut saluer la performance de ces filles qui ne disposent que de 3 heures d’entrainement par semaine » souligne Pascale Simonpieri. Encore mieux, les 15/17 ans, grâce à leur excellente note, ont décroché deux Premiers Prix et leurs billets pour la finale à Angers les 18 et 19 mai. « Nous avions élaboré une chorégraphie sur le thème – Autour de la féminine » indique P. Simonpieri. Pas de vacances pour les danseuses qui d’ores et déjà préparent leur spectacle du 14 mai pour financer leur déplacement dans l’Anjou ( une collecte en ligne est aussi ouverte ) et leur gala de fin d’année du 1juillet à l’Alb’Oru.Ghjulia Porta- Maylis Ceccarellli – Anghulina Tosi – Livia Fratani – Lily Rose Pietrelle – Lily Rose Tolaïni – Manel Hassani – Anna Livia – Lanotte.Eva Andreuccetti – Dalila Bouazzaouy – Sarah Hassani – Leria Pelerin – Maëlle Tamburini – Sophia Manar – Maelys Belaich – Emma Bousbaa.1er prix National Catégorie 15/17 ans DuoMaelys Belaich – Emma Bousbaa