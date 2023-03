Concours général agricole 2023 : un prix d'excellence et une pluies de médailles pour les vins et produits corses

Les Vins

Prix d'excellence

SCEA Domaine de Pratavone, Cognocoli-Montichi



IGP Ile de Beauté

Médailles d'or

SCA Cave d'Aleria, rouge

Négoce Orsini, rosé

Poli Eric, rouge

Cave coopérative de la Marana-Les vignerons Corsicans, rouge

SCA Cave d'Aleria, rosé

Cave coopérative Samuletto Aghione, blanc

SCEA Montemagni, rouge







Médailles d'argent

Domaine Fiumicicoli, rouge

Cave coopérative Samuletto Aghione, rosé

Poli Eric rosé

SCA Cave d'Aleria, rouge

Domaine Terra Vecchia, blanc

SCA Cave d'Aleria, rosé

SCA Cave d'Aleria, blanc

Cave coopérative de la Marana-Les vignerons Corsicans, rouge



Médailles de bronze

SCA Cave d'Aleria, blanc

Cave coopérative Samuletto Aghione, blanc



Patrimonio

Médaille d'or

SCEA Montemagni, blanc

Poli Eric, rosé



Médailles d'argent

SCEA Montemagni, rosé

SCEA Montemagni, rouge

​Poli Eric, rouge





Vins de Corse

Médailles d'or

Cave coopérative de la Marana-Les vignerons Corsicans, rosé

Cave coopérative de la Marana-Les vignerons Corsicans, blanc

Domaine Orsucci

Cave coopérative Samuletto Aghione, rosé

SCA Cave d'Aleria, blanc

SCA Cave d'Aleria, rosé



Médailles d'argent

Cave coopérative de la Marana-Les vignerons Corsicans, blanc

Cave coopérative de la Marana-Les vignerons Corsicans, rouge

Terra Vecchia, blanc

SCA Cave d'Aleria, blanc

SCA Cave d'Aleria, rosé

SCA Cave d'Aleria, rouge





Vins de Corse Calvi

Médailles d'or

Etienne Suzzoni, blanc

Etienne Suzzoni, rouge



Médaille d'argent

Négoce Orsini, rouge



Vin de Corse Sartène

Médailles d'or

Domaine Fiumicicoli rosé (2), rouge, blanc



Médailles d'argent

Domaine Fiumicicoli rosé et rouge



Bières

Bière blanche, bière de blé : Brasserie Pietra, médaille de bronze



Eaux de vie, Gin français distillé à l'alambic

Distillerie LN Mattei SA, Médaille d'or, médaille d'argent



Charcuteries

Saucisson sec traditionnel ou à l'ancienne de 200 g à 400 gr : SAS Salaisons réunies, Penta di Casinca, médaille d'or



Confitures et crèmes

Confitures d'agrumes

SAS Corsica Gastronomia, confitures d'agrumes, médaille d'or

Sarl Castagna di Vallerustie, médaille de bronze



Miels, hydromels, chouchens

Midl polyfloral ambré et foncé

Philippe Lebbleux Castirla, médaille d'o, Bizz de Corse, Corinne Lacenas, Peri, médaille d'argent



Hydromel doux

Ciccoli, apiculteurs, Valle, di Campoloru, médaille d'argent



Miel de Corse - Mele di Corsica

Pascal Bizon- Maroselli, Afa, médaille d'or



Produits laitiers

Autre fromage de brebis à pâte pressée

Société fromagère corse, Lucciana, médaille d'or



Autre Fromage de chèvre à pâte molle et à croûte lavée

Pierucci, Torra-Vescovato, médaille d'argent

SAS A Filetta, San Nicolao, médaille de bronze





Autre fromage de brebis à pâte molle et à croûte lavée

Société fromagère corse, Lucciana, médaille d'or, médaille d'argent



Brocciu de 500 g en faisselle commerciale (AOP)

SAS Peretti della Rocca, Figari, médaille d'or

Pierucci, Torra-Vescovato, médaille d'or



Produits oléicoles

Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (AOP)

Andreani, Penta di Casinca, double médaille d'or

Florence Mondoloni, Sollacaro, médaille d'or

Oliveraie Ristori, Antisanti, médaille d'or

Sarl, moulin de Prunete, médaille d'argent