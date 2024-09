Concours Talents des cités 2024 : Kamlaa Zaoun et Anthony Serreri récompensés à Bastia

Le mercredi 18 septembre 2024, la BGE de Corse a honoré les lauréats du concours Talents des Cités lors d’une cérémonie tenue dans les locaux d’Avvià à Bastia. En présence de Christophe Roux, représentant de la BPI-France, et de Serge Linale, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB), les prix ont été décernés à Kamlaa Zaoun et Anthony Serreri, grands vainqueurs de cette édition.



Kamlaa Zaoun : une réussite dans le nettoyage de luxe

Kamlaa Zaoun a remporté le prix « Création », qui récompense les entreprises ayant entre une et trois années d’existence. Employée en tant que femme de chambre au Maroc et en France, Kamlaa a franchi le cap en avril 2021 en créant sa société « Speed Nettoyage » à Porto-Vecchio. « C’est après avoir été salariée dans le domaine depuis 2008 que j’ai décidé de lancer ma société de ménage express », explique-t-elle. Son entreprise se distingue par son orientation vers le ménage de luxe, s’attaquant exclusivement à des villas de plus de 400 m². « Travaillant uniquement en saison pour le moment, je m’oriente uniquement dans le ménage de luxe, ne choisissant pas des villas de moins de 400 m² », précise-t-elle. Kamlaa Zaoun souligne la flexibilité de ses plannings comme un atout majeur, permettant à son équipe de s'adapter aux demandes fluctuantes des clients.



Anthony Serreri : La tradition familiale réinventée

Anthony Serreri a été couronné dans la catégorie « Jeune pousse », réservée aux entreprises de moins d’un an d’existence. Anciennement engagé dans des promenades en mer, Anthony a décidé de reprendre le flambeau familial en créant son entreprise de pêche le 15 avril 2024. « Mon grand-père et mon père étaient patrons pêcheurs. J’ai commencé par suivre mon père dans son activité, avant que je ne décide de reprendre sa suite », raconte-t-il. Le soutien de France-Travail et de la BGE a été fondamental pour lui. « J’ai fait part de mon projet à France-Travail qui m’a immédiatement orienté vers la BGE et plus particulièrement vers Marie-Camille Mondoloni qui m’a été d’un incroyable soutien », ajoute Anthony. Grâce à leur accompagnement, il a pu monter un business plan solide et obtenir les financements nécessaires pour démarrer son activité.



Un dynamisme entrepreneurial en expansion

Christophe Roux, représentant de la BPI-France, s’est réjoui de l’engouement des Corses pour l’entrepreneuriat. « Il y a eu 20 candidats pour le concours Talents des Cités 2024 en Corse, ce qui représente 3% des candidats nationaux, c’est un chiffre très élevé par rapport à la moyenne nationale. Le travail impliqué de la BGE porte ses fruits », a-t-il commenté. Serge Linale, Vice-Président de la CAB, a noté que « sur l’ensemble des candidatures, la moitié étaient bastiaises. Nous sommes heureux de chacune des contributions, tant pour la qualité du travail proposé que pour la personnalité des Chefs d’entreprise rencontrés ».



Marie-Ange Gay, responsable du Pôle Entrepreneuriat pour la BGE Corse, a souligné que ce concours s’inscrit dans le programme national Entrepreneuriat Quartiers 2030, visant à valoriser les créateurs d’entreprises issus des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). « Cette compétition donne à chacun la chance d’entreprendre », conclut-elle.



Kamlaa Zaoun et Anthony Serreri sont désormais prêts à représenter la Corse à l’échelle nationale, illustrant le dynamisme entrepreneurial de l’île.