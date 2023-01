Concessions gazières : la CGT énergie Corse prête à passer à l'action

Inquiets, mais aussi déterminés… Ces mots ont ponctué les prises de parole des participants à la conférence de presse organisée ce 26 janvier à Porticcio par l a CGT Énergie Cors e avec sa Commission exécutive .

La raison de cette inquiétude ? Le long combat mené pour faire avancer le dossier de la centrale électrique du Ricanto et la menace qui pèse sur la cessation des activités gazières d'Engie à Bastia et Ajaccio. `



D éficitaire d'enviro n 10 millions d'euros chaque année depuis 2014, Engie, fournisseur de gaz des deux plus grandes villes de Corse, avait annoncé en 2019 sa volonté de se désengager du territoire en absence d'un véritable cadre juridique, à savoir une délégation de service public ( DSP ). En effet, après l'expiration, en 1993 et 1994, des contrats de concessions qui liaient les deux municipalités a vec GD F , Engie (nouveau nom de GDF) a poursuivi la distribution du gaz par reconduction tacite de la concession qui est de fait , dépourvue de cadre contractuel et donc basée sur un accord tacite.



Si le rapport de force mis en œuvre par la CGT a permis de reporter l’échéance à fin 2022, au cours du mois de janvier "Engie, s eul opérateu r en lice pour assurer la fourniture de gaz sur l'île, a fait savoir aux communes d’Ajaccio et Bastia et au préfet que si la situation n’évolue pas, si les concessions gazières ne seront pas mises en application selon les règles établies, elle cesserait son activité d’exploitation et de production de gaz en Corse dès le 1 er juillet 2023, ce qui entraînera la suppression de 83 postes en Corse, soit plus de 10% des effectifs cumulés d'EDF et d'Engie en Corse." alerte le syndicat qui regrette que les deux municipalités et l'État n' aient "pas mis e n œuvre les mesure s nécessaires pour trouver une solution à cette situation de blocage."



L'annonce de l'ultimatum d'Engie, qui menace de partir au 1er juillet en absence de la signature des DSP , soulève de grandes inquiétudes chez le syndicat : "cette inertie, nous inquiète au plus haut point, s ix ans d e discussions qui ont abouti à une situation de blocage .... et c’est la raison pour laquelle nous portons ce problème sur la place publique, pour que les décideurs prennent conscience de la gravité de la situation." dénonce-t -il .



Déterminé à alle r jusqu'au bout "pour faire bouger les villes de Bastia et Ajaccio", le syndicat se dit prêt à arrêter le gaz par ses actions avant cette date . "Nous pouvons aller jusqu'à couper l 'e gaz s'il le fau t et les responsables de cette situation seront ceux qui n'ont pas bougé."