Conca : Une maison en construction ciblée par un incendie

Le sinistre qui a seulement endommagé la baie vitrée de l’édifice, a été découvert vendredi après-midi. Des tags IFF et FLNC ont également été retrouvés sur place. Selon le procureur, la villa appartiendrait à une personne « qui ne réside pas en Corse ».

Une enquête pour destruction et dégradation par incendie a été ouverte par le parquet d’Ajaccio et confiée à la Brigade de recherches de Porto-Vecchio co-saisie avec la Section de Recherches d’Ajaccio.

Le Parquet National Antiterroriste (PNAT) a été avisé et s’est saisi en fin de journée.