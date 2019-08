Conca : Un homme meurt écrasé par une charge de bois

L’accident s’est produit dans le courant de l’après-midi à Conca. On en ignore encore les circonstances exactes



On a seulement appris qu’un homme d’une cinquantaine d’années avait été écrasé par une charge de bois qu’il était en train de manipuler, à bord d’un engin et sur un terrain au fort dénivelé, dans le cadre de son travail.

Malgré les soins qui lui ont été prodigués par les services de secours, il n'a pas pu être ramené



La brigade de gendarmerie de Porto-Vecchio a ouvert une enquête pour tenter de déterminer comment un tel drame a pu bien se produire