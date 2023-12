Commission de contrôle des listes électorales de Bastia : Les inquiétudes de Julien Morganti

La première observation porte sur un écart significatif entre le nombre d'inscrits sur les listes électorales et les données démographiques disponibles à ce jour. Morganti souligne ce décalage comme une possible "distorsion démocratique, suggérant que des milliers de résidents bastiais pourraient ne pas être inscrits, soulevant ainsi des préoccupations majeures quant à la représentativité des élections."



La seconde préoccupation concerne les milliers de retours de propagande électorale indiquant "N'habite pas à l'adresse indiquée" (NPAI). Cette anomalie électorale, selon Morganti, pourrait avoir un impact significatif sur la réalité démocratique de la commune, altérant la précision des listes électorales. La lettre de Morganti au maire ne se contente pas de soulever des problèmes, elle exige des actions tangibles. Il appelle à une mobilisation urgente pour encourager l'inscription des résidents sur les listes électorales, tout en pressant une stratégie claire pour résoudre la question des milliers de "NPAI", soulignant l'impératif de préserver l'équité démocratique à Bastia.

Le Mouvement "Un Futur pour Bastia" insiste sur la nécessité de traiter ces questions en dehors du tumulte électoral de 2024. Morganti attend du maire de Bastia une réponse officielle et une transparence totale quant aux mesures prises pour rectifier ces potentielles distorsions démocratiques.