Comment suivre le passage de l'astéroïde 1998 OR2 ce mercredi ?

Après des mois d’attente, l’énorme astéroïde 1998 OR2 va « frôler » la Terre ce mercredi à plus de 6 millions de kilomètres de notre planète, soit un peu plus de 15 fois la distance qui nous sépare de la Lune. Classé par la NASA dans la catégorie des astéroïdes "potentiellement dangereux ", il ne représente aucun danger pour l'humanité malgré sa taille estimée à environ 4,1 kilomètres de longueur et 1,8 kilomètre de largeur. Au contraire, son passage constitue une opportunité rare pour la communauté scientifique qui pourra en apprendre davantage sur l’histoire du système solaire.Le passage de 1998 OR2 pourra etre suivi en direct par le Virtual Telescope Project ou sur YouTube