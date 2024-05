Comment sécuriser efficacement votre maison pendant les vacances

Checklist des vérifications à faire le jour du départ

Voici une liste des éléments à anticiper avant votre départ en vacances pour optimiser la sécurité de votre domicile :

Vérifiez toutes les fenêtres et portes pour vous assurer qu'elles sont correctement fermées et verrouillées ; Assurez-vous que les serrures des portes d'entrée fonctionnent correctement et ajoutez des renforts si nécessaire ; Activez votre système d'alarme avant de partir ; Confiez à un voisin de confiance ou à un ami la mission de surveiller régulièrement votre maison pendant votre absence. Les va-et-vient réguliers peuvent dissuader des cambrioleurs de passer à l'action. Faites également relever le courrier par une personne de confiance pour éviter que de la publicité ne déborde de votre boite aux lettres et ne donne de précieux indices sur votre absence aux cambrioleurs ; Rangez tous vos objets de valeur dans un endroit sûr, comme par exemple un coffre-fort ou même si possible au domicile d'un proche ; Placez des timers sur vos lumières intérieures et extérieures afin de simuler une présence dans la maison pendant la soirée ; Évitez de publier sur les réseaux sociaux que vous êtes en vacances loin de votre domicile, certains professionnels du vol utilisant cette technique pour repérer les habitations inoccupées ; Assurez-vous enfin que toutes vos clés sont bien rangées et en sécurité et ne laissez pas de doubles cachés à l'extérieur de la maison.

Les vacances approchent et avec elles ses instants de détente et de partage inoubliables en famille ou entre amis. C'est également la période où vous laissez votre maison sans surveillance et celle pendant laquelle elle est la plus exposée aux effractions potentielles. Toujours plus nombreuses, les tentatives de cambriolage nécessitent donc de prendre certaines mesures pour prévenir d'éventuels cambriolages. Alarmes, dispositifs anti-intrusions, serrures renforcées, conseils d'un serrurier professionnel... Découvrez dans cet article tous nos conseils pratiques pourpendant vos périodes de congés et partir en toute sérénité.La protection de son logement passe avant toute chose par une évaluation des risques au préalable. Prenez donc le temps d'identifier les points faibles de votre domicile afin de mettre en place des mesures préventives efficaces pour vous prémunir contre toute tentative d'effraction.Les périodes de vacances sont malheureusement propices aux cambriolages, avec une augmentation significative des intrusions constatés sur les mois de juillet, août et décembre. Selon une étude Kiwatch de 2023, 71 % des français ont d'ailleurs peur d'un cambriolage spécifiquement sur ces périodes de congé. Les mois de juillet et août constituent les périodes les plus à risque avec respectivement 9 et 9,5 % de signaux d'alarme détectés par le spécialiste de la sécurité Verisure dans son rapport de juin 2023.L'Observatoire de la Sécurité des Foyers relève lui des chiffres 2022* allant dans le même sens avec dans le classement des mois les plus à risques respectivement Décembre (20 841 cambriolages), Novembre (19 054), Août (18 657) et Juillet (18 062). Des chiffres supérieurs aux mois d'activité, généralement compris entre 14 000 et 15 000 effractions par mois.Ces données alarmantes soulignent donc la nécessité pour les propriétaires de prendre despour protéger leur domicile contre toute intrusion indésirable pendant cette période sensible.Pour se protéger efficacement, il est indispensable d'identifier les points faibles courants dans la sécurité domestique de votre habitation. Les portes et fenêtres fragiles, les serrures obsolètes ou encore les zones sombres autour de la propriété sont autant de vulnérabilités à prendre en compte.Examinez attentivement l'état de vos(notamment si elles sont trop anciennes ou endommagées) ainsi que de vos(vitres trop fragiles ou non équipées d'un film de sécurité par exemple) pour détecter toute vulnérabilité éventuelle qui pourrait être exploitée par des cambrioleurs.Lesautour de votre propriété peuvent également offrir une couverture idéale pour les cambrioleurs qui cherchent à entrer discrètement. Veillez donc à installer unsuffisamment fort pour dissuader les intrus de pénétrer sur votre propriété ou le cas échéant pour les inciter à rebrousser chemin par crainte d'être trop visibles.L'absence d'unest un autre point faible courant dans la sécurité domestique. Un système d'alarme peut en effet être un excellent moyen de dissuasion à condition qu'il soit bien entretenu et dispose d'une alimentation continue.Par ailleurs, uneest une autre faille potentielle facilitant l'accès à votre propriété pour les cambrioleurs. L'absence de voisinage nécessite alors d'autant plus de renforcer la sécurité extérieure en ajoutant par exemple des caméras de surveillance ou des détecteurs de mouvement.Enfin, lapeut également attirer l'œil de personnes mal intentionnées. Des clés mal dissimulées en extérieur, l'utilisation des réseaux sociaux témoignant d'une absence prolongée, des portes et fenêtres mal fermées ou encore le fait de laisser des objets de valeur visibles depuis l'extérieur sont autant d'erreurs à éviter pour éloigner de potentiels cambrioleurs.Plusieurs dispositifs de sécurité peuvent être utilisés pour accroître le niveau de protection de votre logement et le rendre plus difficile d'accès. C'est notamment le cas des serrures, sophistiquées, des alarmes ou encore des outils de surveillance.Les serrures de sécurité contribuent à rendre un logement difficilement accessible. Lesoffrent par exemple une sécurité renforcée en verrouillant la porte en plusieurs endroits, rendant ainsi l'effraction plus difficile et plus longue à réaliser.Les systèmes de verrouillage modernes, tels que lesou les, offrent également un niveau de sécurité supérieur. Ces types de serrures n'utilisent en effet pas de clés physiques qui peuvent être facilement copiées, perdues ou forcées avec différents outils. Elles passent notamment par un code personnel à rentrer ou encore par une identification numérique par smartphone afin de déverrouiller la porte.Si elles ne constituent pas la solution miracle permettant d'empêcher tout cambriolage, les serrures de sécurité font partie de l'arsenal à déployer pour protéger efficacement votre domicile.Les systèmes d'alarme jouent eux aussi un rôle important dans la sécurité d'un logement, principalement en matière de, grâce à la signalisation sonore émise pour toute tentative d'effraction. La simple présence visible d'une alarme peut même, dans certains cas, décourager les cambrioleurs potentiels et les inciter à se tourner vers une cible moins exposée.Les alarmes modernes sont de plus bien souventqui peuvent intervenir rapidement en cas de déclenchement et prévenir immédiatement les services de police. Cette réactivité constitue également un atout majeur pour protéger efficacement votre maison pendant vos vacances. SEn association avec les systèmes d'alarme, la vidéosurveillance est un atout supplémentaire à ne pas négliger dans la sécurisation d'une maison pendant les vacances. Lesoffrent en effet une surveillance constante dans et autour de la maison. En plus de leur effet potentiellement dissuasif, elles permettent deet d'intervenir en conséquence en prévenant les autorités. Elles font également figure de preuves pouvant se révéler utiles pour la poursuite d'une enquête de police après une effraction ou un vol.Les caméras de surveillance sont désormais de plus en plus connectées grâce à la. Reliées à une application mobile, elles offrent ainsi des fonctionnalités de plus en plus avancées telles que la sauvegarde des images, la visualisation des images à distance depuis un smartphone ou une tablette ou encore la détection de mouvement avec alerte instantanée sur le téléphone.Outre ces différents équipements à installer, de simples précautions prises avant votre départ en vacances peuvent également rendre votre habitation moins vulnérable aux effractions.N'oubliez pas également de vérifier auprès de votre assurance habitation que vous disposez bien d'une couverture supplémentaire pour les biens laissés dans votre maison pendant votre absence. Celle-ci est notamment nécessaire lorsque vous possédez des objets de valeur (bijoux, œuvres d'art, or, etc.).Pour dissuader les cambrioleurs pendant vos vacances, vous pouvez égalementdans votre maison en utilisant des minuteries (timers) pour allumer et éteindre les lumières à des moments différents de la journée. Demandez également à un voisin deet d'pour donner l'impression que quelqu'un est régulièrement présent dans la maison.Si vous souhaitez mettre en place un dispositif de sécurité encore plus performant, un serrurier professionnel comme Bruno serrurier peut vous recommander des solutions adaptées pour renforcer les points faibles de vos systèmes de verrouillage.Un serrurier professionnel peut apporter une expertise précieuse en matière de sécurité domestique. Il peut notamment évaluer les points faibles d'une habitation et recommander des solutions personnalisées pour renforcer la protection de votre maison. Cela passe par exemple par l'installation de serrures plus solides, de systèmes de verrouillage supplémentaires sur les portes et fenêtres, ou encore par la mise en place d'un dispositif d'alarme.Le serrurier professionnel va notamment évaluer lesauxquels la maison est exposée (porte et fenêtres fragiles, exposition lumineuse extérieure insuffisante, etc.) etpour s'assurer qu'elles sont en bon état et suffisamment robustes pour résister aux tentatives d'effraction. Le cas échéant, il peut recommander leur remplacement par des modèles plus résistants, installer des serrures renforcées et vous recommander de mettre en place des détecteurs de mouvement aux endroits stratégiques.: La serrurerie fait partie des métiers où l’ affichage des prix est obligatoire . Vous bénéficiez donc de tarifs connus à l’avance avant d’engager des frais potentiels.Un serrurier professionnel peut offrir une gamme de services spécialisés pour renforcer la sécurité de votre domicile.En plus de l'installation de serrures de haute sécurité, il peut également réaliser unpour identifier les éventuels points faibles et proposer des solutions adaptées aux besoins de votre logement.Un serrurier professionnel peut aussi vous conseiller sur d'autrestelles que l'installation de caméras de surveillance ou l'utilisation de systèmes d'accès à code pour les portes. Il est par ailleurs en mesure de vous fournir de précieux conseils sur la façon deen les plaçant dans des endroits sécurisés tels que des coffres-forts ou des espaces dissimulés.Ces experts peuvent enfin vous conseiller sur lesen matière de verrouillage et d'alarme pour garantir une protection optimale contre les intrusions. Les dernières innovations sont en effet généralement moins connues des cambrioleurs peu aguerris qui peuvent alors se retrouver totalement dépourvus face à cette situation inattendue. Elles peuvent ainsi a minima retarder les malfaiteurs dans leur tentative et vous permettre de réagir rapidement.Quelles sont les serrures les plus sécurisées pour les portes d'entrée ?Pour garantir la sécurité de votre maison, vous pouvez opter pour desdisposant de normes de sécurité reconnues. Il peut notamment s'agir de serrures A2P (Assurance Prévention Protection) qui sont classées en trois niveaux de résistance : A2P1, A2P2 et A2P3. Plus le niveau est élevé, plus la sécurité est renforcée.Lesdisposent de serrures avec 3 ou 5 points de verrouillage qui peuvent être activés à l'aide d'une clé ou d'une poignée. En plus des serrures multipoints, vous pouvez également opter pour desqui offrent un niveau de sécurité encore plus élevé grâce à un code ou une empreinte digitale permettant de déverrouiller la porte.Est-il nécessaire de changer les serrures après avoir acheté une nouvelle maison ?Il est fortement recommandé de changer les serrures après l'achat d'une nouvelle maison pour renforcer la sécurité du domicile. En effet, il est impossible de savoir combien de copies des clés existent et qui pourrait potentiellement y avoir accès. C'est tout particulièrement le cas dans les immeubles urbains où les allers et retours sont nombreux avec de multiples intervenants (facteurs, livreurs, démarcheurs, artisans intervenant pour une réparation, etc.). Cette précaution vous permet de vous assurer que seules les personnes que vous connaissez peuvent s'introduire dans le logement ou sur le terrain nouvellement acquis.Quels sont les signes qu'il est temps de mettre à jour votre système de sécurité domestique ?Lorsque votre système de sécurité domestique montre des signes de, comme notamment de fausses alarmes récurrentes ou encore des caméras qui ne fonctionnent plus correctement, c'est généralement le signe qu'il est temps de le mettre à jour. Par ailleurs, si vos serrures semblent usées ou si vous avez perdu la trace du nombre de clés en circulation, c'est également probablement l’occasion de procéder à une mise à niveau est nécessaire.En sécurisant efficacement votre maison avant de partir en vacances, vous pouvez pleinement déconnecter et profiter sereinement de votre temps libre en famille sans vous faire aucun souci. Le renforcement de la sécurité de votre habitation passe donc par desainsi que partels que des serrures multipoints ou encore des systèmes d'alarme modernes. La multiplication des points de contrôle pour accéder à votre propriété et l'utilisation de technologies de pointe peuvent alors dissuader sensiblement les cambrioleurs potentiels.N'hésitez pas enfin à faire appel aux services d'unquelques semaines avant votre départ pour bénéficier d'une expertise complémentaire et envisager la mise en place de solutions sur mesure adaptées à vos domicile. En suivant ces conseils, vous devriez pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille et retrouver votre domicile tel que vous l'avez laissé. Bonnes vacances en toute sécurité !