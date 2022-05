Comment réussir sa transition comptable vers le numérique

Factures, devis, suivi des clients ou encore édition des fiches de paie et gestion des devis : la digitalisation de la comptabilité vous accompagne dans toutes vos tâches quotidiennes. En tant que responsable ou salarié d’une entreprise, vous devez en effet pouvoir bénéficier d’outils numériques adaptés à votre activité et aux effectifs de votre société.Avec de nombreux défis à relever et dans l’optique de répondre au mieux aux besoins de vos clients et fournisseurs, des solutions digitales permettent de simplifier vos fonctions. Parce que la réglementation juridique et professionnelle est toujours de plus en plus complexe et que la dématérialisation des documents s’impose dans la vie professionnelle, pouvoir compter sur une solution tout-en-un constitue un avantage non négligeable.Pour plus de réactivité, d’accessibilité et de simplification, les outils numériques de gestion comptable proposent de multiples fonctionnalités. Garants de la pérennité de votre entreprise, ceux-ci visent aussi à répondre aux exigences administratives et réglementaires. À partir de 2024 la législation imposera en effet une obligation d’acceptation des factures électroniques et tous ceux qui n’auront pas amorcé le virage de la transition numérique seront pénalisés. En gagnant un temps considérable avec l’édition électronique des divers documents, les outils spécialisés vous permettent d’assurer un suivi optimal. Vous raccourcissez alors les délais d’encaissement et vous facilitez les échanges avec vos interlocuteurs.En regroupant vos systèmes d’informations en un unique outil, vous épargnez du temps et vous améliorez votre productivité. De l’émission et la réception des factures électroniques à l’automatisation des tâches comptables, vous évitez les erreurs, notamment sur la TVA. Grâce au passage à la digitalisation de votre comptabilité, vous réduisez les coûts administratifs, la collecte des informations et vous sécurisez vos données comptables. Tout en réduisant les délais de paiement et les litiges, vous améliorez la traçabilité de votre comptabilité.Aujourd’hui, le choix d’un logiciel professionnel dédié à l’univers comptable est indispensable. Cet outil en ligne simplifie la gestion au quotidien grâce à ses diverses fonctionnalités. La collecte des factures fournisseurs, la gestion des notes de frais ou encore la préparation des données comptables, font partie intégrante des logiciels spécialisés. Afin de vous aider vers votre transition numérique, nous vous proposons une solution tout-en-un entièrement en ligne. Notre logiciel professionnel iPaidThat regroupe et collecte toutes vos données comptables et bancaires et automatise tous les processus. Saisie automatique des pièces, synchronisation bancaire ou détection automatique des documents et de leur suivi : notre logiciel spécialisé est votre plus précieux allié.