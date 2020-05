Comment les chambres de l'agriculture corses vont s'organiser pour la réouverture après le 11 mai ?

: l’IPG continuera à fonctionner en télétravail selon les modalités mises en place depuis le confinement et en ligne sur https://corse.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-haute-corse/. Vous pouvez également contacter le service par téléphone (Delphine Padovani 06 11 39 48 50 ou 04 95 32 84 40).En cas de besoin spécifique il sera possible de prendre rendez-vous pour les mardis après-midi et jeudi après-midi.poursuite des inséminations artificielles et reprise du contrôle laitier avec la mise en place stricte des mesures barrières.reprise des activités de formations pour les formations à caractère obligatoire et formation pouvant être mises en œuvre dans le respect des gestes barrières, prendre contact avec Nathalie Mutinelli nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr ;la réalisation des déclarations en ligne sera privilégiée.En cas d’impossibilité, à compter du 13 mai et jusqu’au 15 juin, les déclarations pourront se réaliser au siège de la Chambre d’agriculture à Bastia et dans les antennes de Ghisonaccia, Corte et Ile Rousse. La réception se fera uniquement sur rendez-vous pris auprès des agents concernés ou de l’accueil de la chambre d’agriculture au 04 95 32 84 40.