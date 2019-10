L’Ile de Beauté a beaucoup de routes et si on veut profiter de son île pour faire une visite culturelle de la Corse on a besoin forcément d’une voiture. Si on est habitant de l’île pour la vie de tous les jours on a besoin d’une voiture pour pouvoir bouger sans contraintes. Avoir une voiture rime forcément devoir acheter une assurance voiture car elle est obligatoire et aussi pour être plus tranquille.







Vous habitez en Corse et vous avez besoin d’une assurance auto? Pour acheter une assurance pour votre voiture, nous vous conseillons de demander un devis chez votre assureur auto.







Comment bien choisir son assurance auto en Corse?



Lisez bien les garanties proposées dans votre devis d’assurance auto

Achetez la couverture pour les risques auxquels vous pourriez faire face

Faites le point avec le conseiller pour ne pas être sous assuré ou sur assuré

Renseignez-vous sur la fiabilité de votre assureur

Faites attention aux franchises du contrat proposé

Comparez plusieurs offres pour faire jouer la concurrence

Dans certains cas être client fidèle peut vous apporter une offre plus avantageuse





Qu’est qu’une assurance auto peuvent couvrir?



Selon votre contrat et les options choisies, vous pouvez être couvert pour:

protection corporelle

garantie dommage tous accidents

garanties contre le vol, l’incendie, les explosions

une assistance assurance auto

garantie personnelle du conducteur

garantie dommages matériels

garantie dommages tous risques





Quels facteurs impactent la prime d’assurance auto?



En Corse, comme ailleurs, la prime auto dépend de plusieurs facteurs:



la sinistralité

les vols de véhicules

le département où on habite

l’âge

la situation familiale

le parking de la voiture

le statut professionnel

l’expérience de conduite

votre bonus/malus

la valeur de l’automobile





Quel intérêt d’avoir un assurance qui couvre bien en Corse?



En Corse les primes d’assurances voitures sont plus chères que dans d’autres départements français. Le relief montagneux et les routes avec plein de virages, l’état des routes, la présence des animaux sauvages et la conduite des conducteurs sont tous des facteurs qui font qu’en Corse on paie plus cher son assurance auto.







Si vous roulez en Corse, nous vous conseillons de choisir une assurance avec des garanties plus étendues, car effectivement si le prix est plus haut en Corse, cela veut bel et bien dire que le risque se produit plus souvent que dans la moyenne nationale. A vous de vous assurer pour bien profiter de votre belle île!