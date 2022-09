Comité consultatif de développement de Bastia-Poretta : ouvrir de nouvelles lignes en direction du bassin méditerranéen

Ancrer pleinement l’ aéroport de Bastia-Poretta dans son territoire et définir ses objectifs pour les années à venir. C’est le but du Comité consultatif de développement (CCD) qui a été installé pour la première fois ce vendredi 16 septembre. Composée d’élus consulaires, c ommunautaires et de socioprofessionnel s , cette assemblée sera présidée pendant trois ans par Michel Ienco , élu de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) qui est gestionnaire pour la Collectivité de Corse des 4 aéroports de l’île. « En associant tous les acteurs locaux, ils seront plus impliqués dans la vie de l’ aéroport et pourront apporter des pistes de travail, exprimer les préoccupations sur des sujets liés à Poretta », explique Michel Ienco , président de la commission.



D’autant plus que les décisions prises sur l’ aéroport ont, en chaîne , un effet sur les collectivités comme le précise Pierre-François Novella , directeur des concessions des aéroports de Bastia et Calvi : « La création d’un nouveau terminal, ce sont 500 emplois en plus pour les habitants des communautés de communes. L’allongement de la saison, que nous avons initié grâce aux liaisons qui s’étalent jusqu’à janvier, bénéficie aussi aux acteurs locaux, c’est un schéma vertueux. »



L’international en ligne mire



Aujourd’hui, grâce aux 12 compagnies présentes sur le tarmac de l’aéroport de Bastia, il est possible de se rendre dans 20 pays et 48 destinations. « L’offre commence à être riche. Nous desservons Londres 3 fois par semaine, deux fois par semaine Barcelone… » détaille Pierre-François Novella . Même si elle est plus riche que les années précédentes, les voyageurs internationaux ne représentent que 15% du trafic global aérien de l’aéroport de Bastia, soit 158 590 passagers sur les 1 046 928 qui ont transité par Poretta du 1er janvier au 31 août 2022. De ce fait, le comité consultatif de développement a évoqué la possibilité d’ouvrir de nouvelles lignes, notamment en direction du bassin méditerranéen. « Nous avons reconnecté la France entière à l’exception du Pays-Basque que nous comptons inclure dans l’offre. À présent la politique s’articule autour de l ’international et pourquoi pas l’Itali e ou l’Espagne avec des liaisons ver Rome, Milan, Cagliari et Madrid », poursuit Pierre-François Novella . Pour cela, l’ aéroport espère pouvoir compter sur la compagnie insulaire Air Corsica , qui achètera dans les prochaines années un 7e Airbus. « Nous aimerions qu’il soit basé à l’aéroport de Bastia », ajoute le directeur de l’aéroport de Bastia qui accueille pour le moment deux Airbus de la compagnie corse.



Un gros chantier pourrait jouer un rôle déterminant dans le transport des passagers étrangers, le projet de la construction d’un second terminal à Poretta qui serait dédié uniquement à l’international. La structure contiendra un duty free de 450 mètres carrés, un nouveau parking aérien (d’un coût de 7 millions d’euros) sera construit ainsi qu’une gare routière. Le projet devra d’abord être soumis à la validation de la Collectivité de Corse. S’il a l’aval de l’Exécutif, il coûtera 35 millions d’euros et prendra entre deux ans et demi et trois ans à sortir de terre.



Un aéroport plus respectueux de l’environnement



Parmi les enjeux des prochaines années, le développement de l’aéroport de Bastia ne pourra pas se faire sans prendre en compte l’aspect environnemental. Ainsi, la CCI prône la neutralité carbone de l’ensemble de ses 4 structures aéroportuaires. A Poretta, des ombrières photovoltaïques devraient être installées sur les parkings ainsi qu’une station hydrogène à proximité, ce qui permettra à l’aéroport de produire sa propre électricité et d’être indépendant du réseau EDF notamment pour fournir de l’énergie verte aux avions.