Collision entre deux voitures à Talasani : une mère et son bébé pris en charge

Un accident de la route impliquant deux véhicules s'est produit ce samedi 12 octobre sur la RT 10 à Talasani, à hauteur de Rico Plage. Deux voitures se sont percutées, mais la faible cinétique du choc a permis d'éviter des conséquences graves.



Dans l'un des véhicules, une jeune femme de 26 ans et son bébé âgé de seulement 21 jours étaient présents. La mère souffre de douleurs lombaires à la suite de l'impact, tandis que son bébé est resté réactif et ne présente aucun signe de traumatisme. Tous deux ont été rapidement pris en charge par des membres de leur famille.



Les forces de l'ordre et les secours sont intervenus sur place pour sécuriser la zone et réguler la circulation, qui s'est faite sur une seule voie le temps de l'intervention.