Collège de Montesoro : les élèves portent leurs regards sur l’architecture de leur établissement

C’est en présence de la principale du collège Anne Malka, Dominique Ricci, professeur d’arts plastiques, Dominique Maestrali, professeure de français, François-Xavier Prosperi, professeur de langue corse, des élèves et de Valérie Rouyer, chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions au centre méditerranéen de la photographie, que cette expo a été dévoilée.

Le projet du CMP et du collège, mené dans le cadre des cités éducatives de Bastia, a été réalisé par les 27 élèves de la 3ème 6 de novembre 2021 à mai 2022.





« Cet atelier photographique s’inscrivait dans une volonté d’accompagner l’élève à regarder et à interroger la photographie sur le thème de l’architecture, précisément le lieu d’apprentissage d’un adolescent, son collège » explique Valérie Rouyer. « Après une initiation au cadrage et à la composition à travers la découverte d’un corpus de photographies dont celles d’André Kertész, Henri Cartier-Bresson, Hélène Binet, Algimantas Kezys, chaque élève a photographié avec un appareil reflex numérique posé sur trépied, a choisi ses cadrages au sein de l’établissement en donnant une attention particulière aux lignes présentes, aux formes, aux couleurs et à la lumière ».





Après une sélection des clichés numériques couleurs en salle de classe, les collégiens ont alors créé un diptyque photographique de constructions géométriques, accompagné de quelques vers bilingues, français-corse, écrits en collaboration avec leurs enseignants. Un travail qui visiblement a séduit non seulement les élèves concernés mais aussi tous ceux qui fréquentent ce collège des quartiers Sud.