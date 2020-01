Collectivité de Corse : L’opposition demande des comptes sur des recrutements externes

La question part d’un rapport voté à la session de juillet 2019 qui ouvrait plus de 150 postes à la Collectivité, un an à peine après la fusion. Avec de possibles recrutements à la clé que le groupe d’opposition Andà per Dumane jugeait inopportuns. « La mutualisation des moyens, la présence de personnels qualifiés et compétents, des mobilités tant géographiques que professionnelles souhaitées, étaient les garants que cette fusion ne pouvait impliquer des recrutements excessifs », commente François Orlandi, conseiller territorial du groupe Andà per Dumane et ex-président du Conseil départemental de Haute-Corse (CD2B) avant ladite fusion. « Les arguments invoqués se fondent sur le refus de fonctionnaires de candidater à l'interne, refus de formation, refus de mobilité. Si ces arguments sont sans doute parfois justifiés, il est étonnant qu’ils portent sur un nombre particulièrement important de postes qu’il aurait fallu pourvoir en externe… Cela est en contradiction avec des retours de représentants des personnels et des personnels eux-mêmes qui affirment qu'ils candidatent, qu'ils demandent des formations et pour certains qui souhaitent une mobilité ». Il exige, donc, des comptes sur le nombre et le type de postes ouverts par appel à candidature, ainsi que sur le nombre de réponses reçues en interne et retenues. Et s’il entend la réponse de l’Exécutif, elle ne lui paraît pour l’instant pas encore satisfaisante, comme il l’explique en vidéo à CNI :