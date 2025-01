Collection « In Paesi » : une plongée au cœur des contes et récits corses

La collection « In Paesi », dirigée par Claude Franceschi, poursuit son exploration du patrimoine oral et littéraire corse. Alternant entre contes et récits de villages, elle offre aux lecteurs une immersion unique dans l’imaginaire insulaire et les traditions locales.





Un cinquième opus consacré aux contes

Dans les numéros impairs de la collection, à l’image de ce tome V, ce sont les contes qui tiennent la vedette. Sous le thème « Paradis et après / Paradisu eppò », 90 contes ont été rassemblés, rédigés par un collectif d’auteurs fidèles au projet : Ange-Laurent Bindi, Rinatu Coti, Paul Dalmas-Alfonsi, Claude Franceschi et Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi. Parmi les histoires de cet opus figurent « La messe du revenant », « Le nez coupé », « Le curé dupé », ou encore « Misère entre au Paradis » (« A Fola di Peppettu »).



« Sous tous les cieux, à toutes les époques, dans des schémas et termes à la fois analogues et différents, est rapportée la crainte primordiale, indépendante des civilisations et des énergies. Y compris donc les îles, la Corse, la Méditerranée, l’Europe avec Pimpernelle, Federigo, toujours plus loin encore, le Bon-homme Misère », souligne Claude Franceschi, mettant en lumière les racines profondes de ces contes, certains remontant au XIIe siècle.



Un hors-série sur l’art de raconter

En parallèle de la collection principale, un numéro hors-série intitulé « Quand les contes se racontent / Quandu i raconti si còntani » vient d’être publié. Coordonné par Ange-Laurent Bindi, Isabelle Rachel Casta, Michel Casta, Rinatu Coti et Claude Franceschi, il explore les dimensions esthétiques et génériques du conte, de la légende et du stalvatoghju au conte d’auteur. « La thématique fédératrice est double : comment on recueille et/ou produit des contes, comment ils sont diffusés », explique Claude Franceschi.



Le volume s’articule autour de trois chapitres principaux :



Recueillir, transmettre, créer Contes de Corse, de Méditerranée, d’Europe. Fictions transfuges Du merveilleux au légendaire : Figures et lieux

Ange-Laurent Bindi ajoute : « L’archétypologie de quelques contes et la prise en compte des stéréotypes de la littérature orale populaire mettent en lumière l’appartenance des contes corses aux corpus européen et méditerranéen, les transferts et les variantes, d’une région à l’autre, d’une époque à l’autre ».



Ce hors-série regroupe les contributions de nombreux auteurs : Guidu Benigni (décédé), Michel Bernard, Ange-Laurent Bindi, Josiane Bru, Isabelle Rachel Casta, Michel Casta, Bochra Charnay, Thierry Charnay, Rinatu Coti, Paul Dalmas-Alfonsi, Lucie Desideri, Tony Fogacci, Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi, Pierre Don Giancarli, Dumenicu Groebner, Pascal Ottavi, Brigitte Peraldi, Emmanuel Plantade et Gilles Zerlini.



Deux prochains volumes en préparation

La collection « In Paesi » ne s’arrête pas là. Un sixième opus consacré aux récits de villages paraîtra début mars 2025. Suivra, fin 2025, un septième volume regroupant des contes sur le thème « Les animaux et les hommes ». Autant de rendez-vous littéraires qui promettent de poursuivre la valorisation et la transmission d’un patrimoine oral précieux.