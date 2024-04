Collectif des victimes du 5-Mai 92 : perpétuer le devoir de mémoire

- Furiani, 32 ans après ?

- Nous voulons, comme nous l'avons fait tout au long de ces années, soutenir les victimes et nous souvenir de la tragédie à travers diverses actions. Nous voulons donc, et ce seront nos priorités, témoigner, raconter, échanger.

Cette année, plusieurs événements vont avoir lieu. On va commencer le 25 avril avec près de 200 collégiens de toute la Corse qui, à l'occasion d'une journée organisée en collaboration avec le rectorat, vont venir devant la stèle qui a été érigée à Furiani. Il y aura des élèves de Ajaccio, Corte, Lucciana, Calvi, Moltifao, Casinca, de l'Ile-Rousse, de Bastia.

Pourquoi ?

Parce qu'il est important de sensibiliser cette jeunesse à ce drame. Ce sont ces jeunes qui vont relayer de notre histoire, cette histoire-là.



- Comment ?

- La journée va se décomposer en deux parties. Le matin, il y aura différents ateliers qui vont être présentés à ces jeunes.

Un atelier sur le collectif, notre travail, notre but. Un second sur le "non à la violence" sur les stades parce que si sensibiliser sur la tragédie de Furiani est important, Il faut, aussi, attirer leur attention dérives qu'il peut y avoir dans le sport, dans les stades, et par-delà les éduquer aux valeurs du sport parce que normalement, s'agissant ici de football, il ne devrait en ressortir que du bon...

Ils seront aussi au contact, à travers les ateliers, avec d'anciens joueurs qui devaient jouer ce match-là, le 5 mai, 92. Ils vont venir leur raconter comment ils ont vécu cette journée-là. Et leur expliquer pourquoi il esy légitime qu'ils n'aiment plus maintenant de voir des matches de football se disputer en 5 mai.

Il y aura un dernier atelier avec les journalistes qui, durement éprouvés parce qu'ils étaient tous sur cette tribune-là, vont venir raconter l'histoire de cette terrible journée.

L'après-midi, les collégiens prendront part à une animation sportive qui se déroulera sur les stades d'Erbaghjolu et Volpaghju.





- Le devoir de mémoire sera aussi le fait de l'Olympique de Marseille ?

- Oui, à la faveur de nombreux échanges avec l'OM, beaucoup d'actions vont être concrétisées. Notamment une vidéo qui va être retransmise au stade vélodrome le 11 ou 10 mai prochain puis sur les réseaux sociaux du club marseillais. Ça va avoir, assurément, un impact très important parce que cette vidéo retrace la tragédie de Furiani et tout le travail du collectif. Il y aura aussi bientôt au vélodrome un espace du souvenir qui, comme la stèle de Furiani, sera dédié aux victimes du 5 mai 92.

Le club marseillais a également, et beaucoup apprécié, ce que l'on faisait avec le Rectorat de Corse, cette journée avec les collégiens. L'Olympique de Marseille souhaite , désormais, réaliser une même journée sur notre modèle : faire venir des collégiens au stade vélodrome et les sensibiliser avec différents ateliers.



Plantu et "paroles de soignants", plateau intergénérationnel, ventes aux enchères

Au programme de ces journées de commémoration figurent aussi cette soirée du 3 mai à l'auditorium du musée de Bastia à laquelle participera le dessinateur Plantu et au cours de laquelle les soignants, qui ont vécu l'horreur du 5 mai, témoigneront et partageront leur vécu.

Le lendemain pour les footballeurs de moins de 11 ans et les vétérans - des anciens pros du Sporting, de Montpellier avec Hilton, Castro et Mendy qui ont été "bleus" aussi - du GFCA et de l'Associu Sporting 92, " ce sera "una stonda di spartera" "afin que cette journée revête pleinement le caractère intergénérationnel souhaité par les organisateurs.

A noter aussi que Collectif organisera entre le 1er et le 12 mai 2024 sur le site internet du Sporting une vente aux enchères de maillots noirs portés par le SCB lors des commémorations du 5 Mai. Les fonds récoltés sont destinés à l'association Casa Zitellina de Ghisonaccia ainsi qu'au Collectif des victimes.