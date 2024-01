Colère des agriculteurs : plusieurs opérations escargot prévues ce mardi à Ajaccio et Bonifacio

Ce mardi 30 janvier, la circulation à Ajaccio et dans l'Extreme-Sud sera fortement perturbée par des opérations "escargot" qui risquent de causer d'importants embouteillages.



Dès 9h30, les manifestants se regrouperont au rond-point de Baleone pour débuter leur action. Un autre secteur affecté sera la zone entre le rond-point "de Socordis" et la préfecture d'Ajaccio, à partir de 10 heures.



De plus, une distribution de tracts est planifiée à 10 heures au rond-point Figari/Bonifacio.



Les autorités prévoient une journée de circulation difficile, et la préfecture de Corse-du-Sud recommande sur les réseaux sociaux "d'anticiper les déplacements et de contourner les zones impactées."