Clôture de la prestation "Accompagnement 2.0" pour 12 seniors balanins

Au cours des 3 mois passés, 12 balanins, encadrés par l'équipe Stella Consultant, et toujours dans l'objectif d'un retour vers l'emploi, ont appris à définir une stratégie de recherche d’emploi et acquérir les outils adaptés et innovants.

" Cette prestation avait pour but d'aider les seniors à retrouver un emploi, en étant aidés sur la maîtrise des nouveaux outils incontournables. Les services digitaux, réseaux sociaux, internet... Des aspects importants de notre quotidien qui permettent de se démarquer dans la recherche d'un emploi" explique Christelle Savelli, directrice du pôle emploi Balagne.

Ainsi, Claire Canioni, écrivain public, a créé sa société.

" Sans idée particulière de nouvelle profession, Valérie Gutierrez, a consulté mon CV et a constaté que j'avais un profil assez atypique et surdiplômée et que je devais me rediriger vers autre chose. Au cours d'un des entretiens avec Valérie, j'ai répondu à un appel, pour aider une personne de mon village à remplir certains papiers. De cette communication, elle a su de suite ce que je devais faire. Une vocation que nous avons peaufinée".

Avec ma Plume, propose aux collectivités comme aux particuliers, sur la Haute-Corse et plus particulièrement sur la Balagne, 8 pôles d’activités comme notamment rédiger des documents administratifs ou négocier avec les différents organismes sociaux, négociations orales et écrites.

"Depuis septembre 2019, nous travaillons avec un groupe de 12 personnes qui ont évalué et travaillé sur leur projet professionnel en première partie. Dans un second temps, une fois ce projet défini, il faut le mettre en œuvre" précise Valérie Gutierrez, Stella Consultant.

Sur ces 12 personnes, 6 ont créé leur entreprise, un CDI signé pour janvier, des formations, une totale réorientation et des retours vers l'emploi.

" Avec différentes stratégies. La création d’un CV vidéo, d’un Elevator Pitch, un travail individuel avec des tests professionnels, l'évaluation des compétences du savoir-faire, la personnalité de la personne et les compétences qui seront mises à profit pour les transférer sur le marché de l’emploi. Le but étant d’avoir une stratégie de retour qui leur convienne parfaitement par rapport à leur personnalité et leur savoir-faire".

Ce mardi 10 décembre, les 12 prestataires, de " Accompagnement 2.0", se sont réunis aux côtés des services accompagnants, le Pôle Emploi et Stella Consultant, pour un petit-déjeuner de clôture.