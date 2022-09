Climat : La Corse détient la plus haute empreinte carbone de France et la 3ème de Méditerranée

2

Selon l e site Carbo , l’empreinte carbone des habitants de Corse a connu une hausse de 4,3% en 2021 avec une empreinte estimée à 10,10 tonnes de COpar habitant. « Avec une hausse de 4,3% entre 2020 et 2021, l’empreinte carbone des habitants de la région dépasse désormais le seuil symbolique des 10 tonnes de COe par habitant. Les secteurs très énergivores du transport et du logement y sont pour beaucoup (plus de 40% de l’impact global). Néanmoins, concernant la catégorie alimentation de l’étude, les Corses se situent à 5 points de moins que la moyenne nationale », commente le site. Si l’empreinte carbone des Français a augmenté de 5% par rapport à 2020, année COVID, elle n’atteint en moyenne que 9,52 tonnes de COe/habitant en 2021. Or, rappelle Carbo, « pour rester dans les limites d’un scénario à +1,5°C de réchauffement global, la moyenne des émissions par Français ne devrait pas excéder 2,5 tonnes de COe / habitant. Un signe d'espoir néanmoins : l’indice carbone des Français reste près de 20% moins élevé qu’en 2019 ! ». Selon les prévisions, l’impact carbone annuel moyen français sera de 4 tonnes de COe. C’est 36% de moins qu’en 2019. Ce sont les transports et les biens qui sont les plus polluants. « La tendance sur les quatre dernières semaines est de 111 kg COe. Ces émissions sont l'équivalent de la fabrication de 6 jeans,la production de 19 hamburgers et 762 kilomètres parcourus en trottinette électrique », précise Carbo. Le classement par région met aussi la Corse dans la queue du peloton, l'île fait néanmoins mieux que la Bretagne et les Hauts de France qui détiennent les plus mauvais records.L’empreinte carbone est un indicateur qui mesure l’impact des activités humaines sur l’environnement, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Elle peut s’appliquer à un individu, à une entreprise ou à un territoire. Exprimée en dioxyde de carbone équivalent ouCOe, elle revient à déterminer l’impact des activités sur la planète et donc leur contribution au réchauffement climatique. Selon son mode de vie, un individu émet une quantité plus ou moins importante de COdans l’atmosphère. Mesurer son empreinte carbone pourrait lui permettre de corriger certaines habitudes de consommation. C’est ce que propose l’indice Carbone®, développé par Carbo, qui suit chaque semaine l’impact de la consommation des Français à travers les dépenses bancaires d’un panel moyen de 500 utilisateurs. Chaque fois qu’une carte bancaire est utilisée, le site analyse le type de transaction (essence, hôtel, alimentation, etc.) et calcule le volume de COassocié. Il utilise, pour cela, un facteur d’émission monétaire, exprimé en COpar Euro, qui donne un ordre de grandeur du contenu carbone d’un bien ou d’un service à l’aide de son prix. Le site propose à chaque consommateur d’estimer son empreinte. Le but est que chacun puisse agir, à son niveau, pour lutter contre le changement climatique.