Clermont tient l'ACA en échec (1-1)

À Ajaccio, stade François-Coty, AC Ajaccio : Clermont Foot : 1 (1-0)



Buts : Choplin (32 e) pour l'AC Ajaccio, Grbić (53 e) pour Clermont Foot

Arbitre : Olivier Thual

Avertissements : Cuypers (60e), El Idrissy (89e) pour l'AC Ajaccio, N'Simba (49e), Ogier (71e) pour Clermont Foot



3 016 spectateurs













AC Ajaccio

Leroy , Choplin, Huard, Avinel, Kalulu, M. Tramoni puis Mattoir (79 e), Laçi, Coutadeur, Cuypers puis El Idrissy (62 e), Courtet puis Mendes (86e), Bayala







Clermont Foot

Dupé, Ogier, Zedadka puis Samed (81 e), Vital N'Simba, Hountondji, Gastien, N'Diaye puis Donisa 86 e), Iglesias, Magnin, Gomis puis Allevinah (75e), Adrian Grbić







L'ACA avait ouvert la marque sur le premier corner de la partie tiré par Coutadeur et repris rageusement de la tête par Choplin.

Les Auvergnats sont revenus à la marque après la pause au terme de cette lourde, décoché des

30 mètres par N'Simba. Leroy le portier de l'ACA détournait. Mais Iglesias, aux aguets, récupérait le ballon, centre en retrait et trouvait Grbic qui, en bout de course, parvenait à tromper Leroy../