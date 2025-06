Tout ce qui change à partir de ce 1er juin 2025

Prix du tabac

Plusieurs marques de cigarettes, notamment Marlboro, Philip Morris et Chesterfield, voient leurs prix augmenter. Par exemple, le paquet de 20 Marlboro passe de 10,40 € à 10,95 €, soit une hausse de 55 centimes, et celui de 30 unités de 15,60 € à 16,45 €, soit 85 centimes de plus.





Prix du gaz

Le tarif du gaz continue de baisser de 5,3 %, ce qui permet une économie d'environ 69 à 70 euros par an pour une consommation moyenne de 11 200 kWh. La baisse concerne aussi le tarif pour la cuisson et l’eau chaude sanitaire, mais les abonnements restent inchangés. Cependant, les contrats à tarif fixe ne bénéficieront pas automatiquement de cette baisse.







Contrôle des demandeurs d’emploi (France Travail)

Les nouvelles règles de contrôle entrent en vigueur : les sanctions en cas d’absence à un rendez-vous ne seront plus automatiques. La procédure sera plus individualisée, prenant en compte la situation globale du demandeur. Si le dossier est complet, un entretien ne sera plus systématiquement requis.





Bénéficiaires du RSA

Les bénéficiaires doivent désormais justifier 15 heures d’activités hebdomadaires (formation, candidatures, rendez-vous…) sous peine de sanctions plus sévères, pouvant aller jusqu’à la suspension ou la suppression de l’allocation.





Bulletin de paie

Une nouvelle ligne, le "montant net social", apparaît sur les fiches de paie. Elle indique le revenu net après prélèvements sociaux, pour mieux calculer certains droits sociaux. La rubrique "accidents du travail – maladie professionnelle" sera aussi reformulée pour plus de clarté.





Remaniement des chaînes de la TNT

À partir du 6 juin, la numérotation des chaînes change :





Les chaînes d’information (BFMTV, CNews, LCI, franceinfo) seront regroupées entre les canaux 13 et 16.

France 4 prendra la place sur le canal 4.

Gulli sera déplacée sur le canal 12.

LCP/Public Sénat passera sur le canal 8.

Deux nouvelles chaînes, T18 (canal 18) dès le 6 juin, et NOVO19 (canal 19) à partir du 1er septembre, feront leur apparition.



Autres changements notables



La campagne de vaccination contre le Covid-19 s’arrête le 15 juin.

La nouvelle étiquette énergie pour smartphones et tablettes, plus complète, sera obligatoire dès le 20 juin.

La météo des forêts sera relancée pour mieux prévenir les incendies en indiquant le risque de feu par département.

La RATP augmentera le montant des amendes pour fraude dès le 2 juin, passant de 50 à 70 euros.

La déclaration de revenus pour certains départements doit être finalisée avant le 5 juin.

La phase principale d’admission sur Parcoursup débute le 2 juin.

La consigne de verre sera expérimentée dans quatre régions à partir du 12 juin.