Claude-Bernard Emmanuelli, un jeune golfeur corse parmi les meilleurs mondiaux

Poursuivre son objectif





Pour Claude-Bernard, cette première compétition internationale a été l’occasion pour lui de se mesurer aux meilleures pointures mondiales de son âge, de comparer son niveau au leur, de voir les adversaires à surveiller et surtout d’observer voir les points sur lesquels ils devaient s’améliorer pour surpasser ses concurrents. D’après sa coach, Claude-Bernard peut s’appuyer sur son atout, qui est sur son grand jeu, c’est-à-dire sa capacité à jouer sur de longues distances, « son grand jeu est juste, il sait où mettre la balle et la placer où il veut », s’emporte sa coach, à deux doigts de qualifier sa maîtrise d’exceptionnelle pour son jeune âge. À l’inverse, l’adolescent est encore trop juste sur son petit jeu, « ce qui représente la moitié du jeu puisque ce sont les coups qui se déroulent sur les 50 derniers mètres avant le trou », souligne Clemence Gay. D’après elle, c’est son manque de maîtrise sur cette phase qui « lui a fait perdre des points sur le tournoi », raison pour laquelle elle compte le perfectionner à ce niveau au cours des prochains mois. Surtout, la question de l’option sport-étude se pose sérieusement pour le jeune homme qui souhaite devenir golfeur professionnel. Bien qu’activement soutenu dans sa carrière par la famille Canarelli qui détient le domaine de Murtoli, mais également par Richard Bertolucci, le président de la Ligue corse de golf, l’adolescent devra s’exiler de son île natale et partir sur le continent s’il souhaite se perfectionner, faute d’avoir une structure adaptée sur place. « Je ne me sens pas encore prêt à partir, coupe l’adolescent. Débuter le sport-étude à la rentrée prochaine, ça serait trop tôt à mes yeux, je préfère me laisser une année avant de me lancer ».







Outre les prochaines échéances régionales de l’US kids golf qui commenceront à la fin du mois de mars, Claude-Bernard souhaite surtout être à son meilleur niveau pour l’Open d’Europe, qui se déroulera au Touquet du 29 au 31 juillet. Cette compétition regroupera les 200 meilleurs joueurs de la planète, dont certains qu’il a affrontés en Espagne récemment. Tout l’enjeu pour lui sera donc de gagner en puissance physique et en précision de jeu pour améliorer son classement et continuer de faire forte impression comme il l’a fait lors de ce tournoi. Il en est conscient, ce sont ces rencontres internationales qui représentent les premières marches vers le monde professionnel. « S’il s’entraîne concrètement et qu’il continue de se donner à fond comme il le fait maintenant en ayant plus de temps de jeu, il a tout ce qu’il faut pour devenir professionnel, même s’il faut encore beaucoup travailler pour y arriver », prédit sa coach Clemence Gay.