« Clash tes stéréotypes » : Qui sont les gagnants corses du concours sur l'égalité filles-garçons ?

130 élèves de l'@accorse sont récompensés pour leur participation au concours "Clash tes stéréotypes (3e édition)". Ils ont produit clips & affiches pour dénoncer & lutter contre les préjugés. Le recteur, présent à la remise des prix, a dit : "C'est le défi de votre génération". pic.twitter.com/0BgqXDg883

— Académie de Corse (@accorse) April 23, 2024



Le MEDEF Corse, en partenariat avec l’Académie de Corse et avec le soutien de la Préfecture de Corse, a renouvelé pour une troisième édition le concours « clash tes stéréotypes » à destination des lycéens et des collégiens insulaires.34 groupes d’élèves ont participé à ce jeu qui consistait à dénoncer, via un clip de 5 minutes ou une affiche A3, les stéréotypes de genre filles garçons en milieu professionnel. Autre objectif : favoriser une prise de conscience au sein des jeunes générations pour encourager la mixité dans les formations.Ce mardi 23 avril, au Palais des Congrès d’Ajaccio, plus de 130 élèves ont ainsi assisté à la remise des trophées dans une ambiance festive. Étaient présents le Recteur de la région académique de Corse ainsi que la Directrice régionale au droit des femmes et à l'égalité.