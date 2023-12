City Trail Portivechju à Corri Corri : Nouvelle victoire de Kamel El Azouzi (AJB)

Ce sont les plus jeunes qui ouvraient le bal à 17 heures avec des courses qui concernaient, les Eveils Athlétiques, les poussins- poussines ainsi que les benjamines et les benjamins. En, tout une cinquantaine de jeunes coureurs.



Après cette entame on arrivait à 19h15 sur le morceau de choix de la soirée avec le City Trail qui concernait les coureurs sur une distance de 8 kilomètres et les marcheurs sur une unique boucle de 4 kilomètres. Le Bastiais Kamel El Azouzi déjà victorieux l’année passée revenait dans la Cité du Sel pour tenter la passe de deux. Quand était donné le départ à 19h15 près de deux cents coureurs et une quarantaine de marcheurs avaient hâte de se dégourdir les jambes.

Dès le départ on retrouvait en tête trois coureurs, Soufiane El Moussaoui Corentin Fourni, et Kamel El Azouzi. Une tête de course qui faisait rapidement la différence sur le reste des concurrents. C’est d’ailleurs sur la deuxième partie de la course que Kamel El Azouzi faussait compagnie à ses poursuivants. L’athlète de l’AJB s’imposait en solitaire en 31’05. Corentin Fourni était deuxième à 1’13 et Soufiane El Moussaoui troisième en 32’51. Dans les rangs des féminines, succès au finish en 39’28 d’Elsa Casadeus, déjà victorieuse à Bonifacio voici quinze jours, qui devançait de seulement 7 secondes Bérénice Creusot.



Quant à Emmanuelle Sechaud elle était troisième en 42’57. En minimes victoire du jeune licencié de l’AJB Walid En Neya