City Trail Portivechju "A Corri Corri" : départ imminent

Il est rappelé que les inscriptions, gratuites pour les enfants jusqu'à la catégorie minime, se poursuivent sur le site sportimers.com . Les plus jeunes des trailers urbains seront, d’ailleurs, les premiers à faire chauffer les baskets dès 17 heures dans le cadre d'une série d'épreuves qui leur sera réservée. A 19h30, place sera laissée aux plus grands, à partir des cadets, qui vont pouvoir s'expliquer sur deux boucles de 4,5 kilomètres. Ils seront accompagnés par les marcheurs, à ce même horaire, qui n’auront pour leur part qu’un tour à effectuer.Il sera possible de s'inscrire et de retirer son dossard demain jeudi, à partir de 15 heures et jusqu'à 19 heures, dans la galerie du Géant ainsi que 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶, 𝗱𝗲 𝟭𝟬 𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗮̀ 𝟭𝟮 𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝟭𝟰 𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗮̀ 𝟭𝟴𝗵𝟯𝟬, dans les locaux de l’𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 𝗱𝘂 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗲 de Portivechju.A noter que le montant des inscriptions effectué sur le site est de 15 euros pour la course, ce même montant passera à 20 euros en cas d'inscription sur place jeudi ou vendredi.