City Trail Impérial : stationnement, circulation... ce qu’il faut savoir avant ce samedi soir

Les amateurs de course à pied peuvent se réjouir : le City Trail Impérial va enflammer les rues d'Ajaccio le samedi 23 décembre à 21 heures au départ de l'avenue de Paris . L'édition 2023 de cette course nocturne, ouverte à 1500 concurrents, promet une expérience sportive unique. Les coureurs auront l'opportunité de parcourir un itinéraire revisité, mettant à l'honneur la Citadelle et intégrant la toute nouvelle montée des escaliers du chemin de l'Alivettu.En partenariat avec les clubs d'athlétisme d'Ajaccio tels que Corsica Run X Trem, GFCA, ASPTT, CAA, A Santamariaccia, CTCA, et CS Mezzavia, le City Trail Impérial s'annonce comme un événement mêlant sport et solidarité. En effet, cette année encore, l'événement prend une dimension solidaire avec une partie des bénéfices des inscriptions reversée à plusieurs associations telles que I Sogni Zitellini, Inseme, La Marie Do, et Tous pour Chacun.Cependant, des ajustements dans le parcours ont eu lieu pour cette édition. L'entrée sur le marché de Noël a été modifiée, et la descente depuis les escaliers de l'Alivettu empruntera un sentier inédit. Une boucle dans le Casone ajoutera une touche originale à cette édition. "Suite à une réunion avec les services de Polices nous avons effectué une modification sur le parcours de l’ancien Hôpital. Une fois quittés les escaliers de l’Alivettu, vous ne redescendrez plus par la route MAIS par un sentier qui vous amènera à l’héliport puis descente vers le rond point par les escaliers, vous ne serez pas déçus. Enfin sur le site du Casone, vous ne sortirez plus au rond points des Oliviers, vous ferez une boucle dans le Casone en passant derrière la statue puis ressortir par le Pavillon B" détaillent les organisateurs sur la page Facebook de l'événement.Afin d'assurer le bon déroulement du City Trail Impérial, des mesures de régulation sont instaurées, débutant le 23 décembre 2023 à 6h00. Le stationnement sera formellement interdit jusqu'à la clôture de l'événement, impactant les secteurs de l'Avenue de Paris (du carrefour de la couronne à l'avenue Ramaroni) et du Cours Grandval (de la rue Maréchal d'Ornano à l'avenue Ramaroni). En parallèle, des restrictions de circulation seront mises en vigueur à partir de 14h00 sur l'Avenue de Paris, dans les deux sens, entre le Cours Napoléon et la rue Maréchal Ornano. À compter de 19h45 et jusqu'à la conclusion de l'édition, des fermetures de voies seront en place, affectant des axes majeurs tels que le Cours Napoléon, le Boulevard Sampiero, le Boulevard Roi Jérôme, ainsi que plusieurs rues du centre-ville d'Ajaccio.