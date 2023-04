Cinquième jour au Ladies Open Calvi Eaux de Zilia : toujours de beaux échanges de haut niveau

" Ce sont les meilleures joueuses du tournoi qui sont en lice dans des parties de haut niveau. Nous avons beaucoup de sportives qui se placent entre la 100e et la 150e mondiales, avec une douzaine de nationalités. Il y a des joueuses qui ont déjà été top 50 comme Heather Watson." se félicite Anthony Maestracci, directeur adjoint du tournoi.



En plus du côté sportif, le Ladies Open Calvi Zilia, de par sa nouvelle qualification, attire bien plus de monde et a une véritable retombée économique, non seulement sur la ville de Calvi, dont la municipalité est partenaire, mais aussi sur toute la Balagne. "Au départ, nous voulions créer un événement sportif. On s’est aperçu qu’au fil des années, que le succès était grandissant. Cette année, avec la dotation à $40 000, on voit qu’il y a des retombées au niveau des spectateurs. Ce tournoi a pris aujourd’hui une ampleur considérable, dans le bon sens du terme, il est reconnu et vu par le monde entier. L’organisation a fait ce qu’il fallait pour accueillir au mieux plusieurs centaines de spectateurs" se réjouit Didier Bicchieray, adjoint au maire.



En vue de ce nouveau challenge, la municipalité a souhaité investir plus pour améliorer les terrains de jeu et l’accueil dans la pinède. "Je pense qu’au niveau des retombées économiques c’est très porteur, car lorsque tout ce beau monde n’est pas dans la pinède, il est quelque part ailleurs. Dans les restaurants, les cafés, les magasins… Créer une telle manifestation est un plus pour Calvi et pour la Balagne. Je pense que nous allons pouvoir estimer la venue de plusieurs milliers de personnes sur le site au cours du tournoi" précise Didier Bicchieray.