Cinq mises en examen dans une affaire de défiscalisation en Corse

Cette enquête, ouverte pour "escroquerie, extorsion de fonds et blanchiment d'argent en bande organisée" par la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, a donné lieu à une mise en examen en novembre et quatre en fin de semaine dernière, a précisé lundi Nicolas Bessone, le procureur de la République de Marseille. Ex-président du Gazelec Football club Ajaccio (GFCA), Johann Carta a été placé en détention provisoire dans cette affaire, alors qu'il était déjà détenu depuis novembre 2022 dans une autre affaire après avoir été mis en examen pour extorsion, escroquerie, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs dans le cadre d'une information judiciaire sur la gestion du club de football d'Ajaccio ouverte par la JIRS de Marseille.

Les autres prévenus sont notamment un homme se présentant faussement comme avocat fiscaliste, un médecin très actif dans l'investissement immobilier à Ajaccio et un commerçant, a confirmé le procureur de Marseille.