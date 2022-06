Cinq blessés légers dans deux accidents à Asco et Algajola

Le premier a eu lieu à Asco. Pour une raison qui reste à déterminer, deux voitures sont entrées en collision après le pont du village. Trois jeunes hommes de 18 ans ont été légèrement blessés dans l'accident. Pris en charge par les sapeurs-pompiers de Corte et Ponte Leccia, ils ont été transportés au centre hospitalier de Corte.



Le deuxième accident a eu lieu au rond-point d'Algajola vers 1h20 du matin. Le sinistre impliquait cette fois ci un seul véhicule, dont le conducteur et son passager, un jeune homme de 25 ans et une jeune femme de 24 ans, ont été légèrement blessés. Pris en charge par les secours, ils ont été transportés à l'hôpital de Calvi par les pompiers de Lisula.