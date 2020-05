Cinéma : Le Festival de Cannes sur Arte

Même si le plus grand Festival de cinéma du monde n’aura pas lieu cette année – il était prévu du 12 au 24 mai prochain – Arte a décidé de maintenir sa programmation spéciale qui se déroule du dimanche 10 mai au mercredi 27. Une sélection de près de 30 films, consacrée au cinéma d'auteur, présentés à Cannes et souvent primés.C’est le cas dès ce dimanche soir avec la diffusion du documentaire Milos Forman, une vie libre réalisé par Helena Trestikova et Jakub Hejna, présenté dans la prestigieuse section Cannes Classic en 2019.Lundi 11 mai, à 21h, vous pourrez découvrir The Immigrant de James Gray avec Marion Cotillard et Joaquin Phoenix, en sélection officielle en 2013. Il sera suivi à 22h45 par Do the Right Thing de Spike Lee. Ce grand brûlot contre le racisme était en sélection en 1989. Coup du sort ou hasard, son réalisateur Spike Lee devait présider cette année le jury de la 73édition du Festival de Cannes.Dans cette sélection, CNI vous recommande particulièrement Faute d’amour d’Andreï Zviaguintsev (mercredi 13 à 21h), Les merveilles d’Alice Rohrwacher (lundi 18 mai à 2h55) ou encore le poétique Paterson de Jim Jarmusch (lundi 25 mai à 23h10)Si la quasi totalité des films de la programmation cannoise à l'antenne seront disponibles en replay sur le site d'ARTE, la chaîne proposera également de nombreux films en exclusivité sur le numérique. Retrouvez toute la programmation ici