Cinéma : Jessica Forever au MyFrenchFilmFestival

Pour sa 10e édition, le festival de cinéma français en ligne MyFrenchFilmFestival, organisé par Unifrance, va pouvoir compter sur 60 plateformes numériques à travers le monde pour relayer sa sélection de 31 films sous-titrés en 10 langues (liste ci-dessous). « Nous sommes fiers de pouvoir compter, cette année, sur Apple TV et sur Amazon Prime Vidéo en plus de toutes les autres », s'est félicité Quentin Deleau, responsable distribution numérique chez Unifrance et co-responsable du festival, au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux de l'association de promotion du cinéma français dans le monde ce mardi 7 janvier. Cette manifestation qui se déroule du 16 janvier au 16 février 2020 permet aux spectateurs du monde entier de découvrir la diversité du cinéma français. Trois prix seront décernés à l'issue de la manifestation : un prix du jury, celui de la presse internationale et le prix Lacoste du public.

« En dix ans, a résumé Serge Toubiana, président d'Unifrance, ce sont 230 films qui ont été diffusés dans le cadre de MyFrenchFilmFestival, pour 42 millions de visionnage. »

Dans la sélection 2020, on retrouve le long métrage de l’ajaccienne Caroline Poggi, co-réalisé avec Jonathan Vinel, Jessica Forever, et l’étonnant court métrage d’animation La Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel avec la voix de Damien Bonnard que l'on a l'habitude de voir en Corse.



Les sélections des longs métrages en compétition :

- Jessica Forever de Caroline Poggi et Jonathan Vinel

- Les Fauves de Vincent Mariette

- La Grand-Messe de Méryl Fortunat-Rossi et Valéry Rosier

- Perdrix de Erwan Le Duc

- Les Confins du monde de Guillaume Nicloux

- Exfiltrés d’Emmanuel Hamon

- Duelles d’Olivier Masset-Depasse

- Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec (photo)

- Le Vent tourne de Bettina Oberli

- L'Heure de la sortie de Sébastien Marnier

- Les Météorites de Romain Laguna



Courts métrages :

- La Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel

- Le Discours d'acceptation glorieux de Nicolas Chauvin de Benjamin Crotty

- Diversion de Mathieu Mégemont

- Pile poil de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller

- La Traction des pôles de Marine Levéel

- L'Aventure atomique de Loïc Barché

- Plein Ouest d’Alice Douard

- Une sœur de Delphine Girard

- Le Chant d’Ahmed de Foued Mansour

- Gronde marmaille de Clémentine Carrié



* UniFrance est l'organisme chargé de la promotion du cinéma français dans le monde.