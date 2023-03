"Cine Donne" : Alexis Manenti, éducateur dans "Dalva" d’Emmanuelle Nicot

Ce premier long métrage de la réalisatrice, projeté en avant-première à Bastia, se révèle un film choc sur la reconstruction après l'inceste. Un film sur un thème certes douloureux mais traité avec pudeur, un film lumineux, primé à Cannes.

« Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit comme une femme. Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente au fort caractère. Une nouvelle vie semble alors s’offrir à Dalva. Celle d’une jeune fille de son âge. »





Dans le rôle de l’éducateur en charge de Dalva (Zelda Samson), Alexis Manenti dont on se souvient l’excellente interprétation du policier Chris aux méthodes brutales dans « Les Misérables » de Ladj Ly (2019), un film sur les banlieues. Il avait obtenu le César du meilleur espoir masculin 2020.

De sang corse de par son père originaire de Piana, Alexis Manenti a fait ses premiers pas au cinéma au sein du collectif Kourtrajmé.On le retrouve ensuite pour un premier rôle dans le polar « Mea Culpa » avec Vincent Lindon et Gilles Lellouche, puis dans « Voir du pays », « Le Divan de Staline », « Epouse-moi mon pote », « 9 doigts » et « Dans la brume ».





On le retrouve aussi à l’affiche d’ « Enquête sur un scandale d'État » de Thierry de Peretti. Un réalisateur qu’il devrait d’ailleurs retrouver très prochainement.

Rencontre avec le jeune homme qui se rend aussi très souvent à Cargèse où la famille possède un caveau au cimetière marin.