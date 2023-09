Ciamannaccia, Alisgiani, Campitellu : la Corse célèbre la Vierge Marie

Les Apparitions de Campitellu



En 1899, Hélène Parsi, surnommée Lellena, eut la première vision de la Vierge dans les maquis de Campitellu. Ces apparitions se sont multipliées, totalisant 34 en tout. Lellena n'était pas la seule à avoir la grâce de voir la Vierge ; plusieurs villageois et fidèles des environs ont également été témoins de ces manifestations célestes. Leurs récits concordent et suscitent de nombreuses interrogations. Au XIXe siècle, alors que la sécheresse menaçait gravement les cultures et les animaux, de l'eau jaillit miraculeusement de la fissure du rocher où la Vierge était apparue, devenant ainsi une source sacrée qui coule encore aujourd'hui. "Les apparitions sont souvent associées à l'eau, symboliquement riche de significations. L'eau est le symbole de la vie, de la régénération, de la purification et de l'abreuvement, elle est la source de la vie." explique Stéphane Marchetti, enseignant et chercheur, qui s'est plongé dans les diverses manifestations de cette vénération mariale, constatant une dévotion fervente de la pointe nord jusqu'au sud de l'île.. Ces apparitions se sont échelonnées jusqu'en 1912, et de nombreux témoins les ont rapportées. Lellena, devenue religieuse, a consacré sa vie à la Vierge. À sa mort, elle a été inhumée face au rocher des apparitions dans son village. Le "Miraculu di a Madonna" est célébré en juin, tandis que le 8 septembre, une cérémonie religieuse présidée par le père Prescelti aura lieu à Campile à 10h30 pour honorer la Bienheureuse Marie.