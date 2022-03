Chute au sommet du Monte-Cintu : 2 randonneurs blessés récupérés par l'hélicoptère de la Sécurité civile

Un randonneur italien de 34 ans et une hollandaise de 29 ans ont été victimes d'une chute ce jeudi après-midi vers 17h30 au sommet du Monte-Cintu.

Si le randonneur s'en est tiré avec des blessures légères, la jeune femme qui l'accompagnait présentait une importante plaie au front, une fracture du coude gauche et souffrait d'un traumatisme de la hanche gauche.

Un groupe du GMSP et Dragon 2B se sont portés à leur secours.

Ils ont pu être tous les deux pris en charge avant d'être évacués sur le centre hospitalier de Bastia.