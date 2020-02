Christophe Castaner : une visite-éclair à Quenza, Solaro et Ajaccio

.

Christophe Castaner, s’est rendu sur les communes de Quenza et de Solaro toujours en proie aux flammes. Faisant un passage au poste de commandement des pompiers, avant de survoler la zone en hélicoptèreIl a pu faire un constat de la situation sur place ou il a déclaré : « Ce qui se passe en Corse aujourd’hui est révélateur du réchauffement climatique que nous connaissons. L’incendie est contenu mais n’est toujours pas maîtrisé ». Les services d’incendie et de secours du Var, des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute-Provence et du bataillon des marins pompiers de Marseille sont venus prêter main forte aux pompiers déjà sur place en début d’après-midi.Selon un dernier bilan, 1200 hectares sont partis en fumée près de Bavella. Les pompiers qui luttent sans relâche ont indiqué qu’il faudra encore plusieurs jours avant de réussir à éteindre le feu. Une enquête a été ouverte par le parquet d’Ajaccio pour déterminer l’origine de ce dernier. Le ministre s’est ensuite rendu à Ajaccio pour une visite protocolaire. Après un bref passage à la mairie, le ministre était attendu à la préfecture pour y déposer une gerbe de fleurs aux pieds de la plaque érigée en mémoire au préfet Erignac. Un geste symbolique à la veille de la commémoration pour les 22 ans de l’assassinat de ce dernier.S’en suivait ensuite une réunion en compagnie de tous les services de sécurité du territoire.