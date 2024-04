Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en hausse au premier trimestre en Corse

L’heure du traditionnel bilan trimestriel a sonné ce jeudi 25 avril. Le ministère du Travail a dévoilé les chiffres du chômage en Corse au premier trimestre de l'année 2024. Selon les données fournies par France Travail, le nombre de demandeurs d’emploi est en légère augmentation. Les personnes tenues de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'est établi en moyenne sur le trimestre à 13 100 en Corse, soit une hausse de 1,6 % par rapport au trimestre précédent, ce qui représente 210 personnes de plus. Sur un an, cette augmentation est de 1,7 %. En France métropolitaine, la tendance est légèrement différente, avec une légère baisse de 0,1 % ce trimestre mais une augmentation de 0,4 % sur un an.



Si l'on prend en compte l'ensemble des demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C), le nombre s'établit en moyenne à 19 410 en Corse pour ce premier trimestre 2024. Cela représente une augmentation de 0,4 % sur le trimestre, soit 70 personnes de plus, et une augmentation de 2,9 % sur un an.



Dans les départements

Dans le détail, en Haute-Corse, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) s'élève à 6 990 en moyenne sur le trimestre, affichant une augmentation de 1,3 % par rapport au trimestre précédent, soit 90 personnes de plus. Sur un an, cette augmentation est de 1,6 %. Quant au nombre total de demandeurs d’emploi (catégories A, B, C) en Haute-Corse, il s'établit à 10 450 au premier trimestre 2024, enregistrant une légère hausse de 0,1 % sur le trimestre, soit 10 personnes de plus, et de 2,6 % sur un an.



En Corse-du-Sud, la situation montre également une augmentation du chômage. Le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) atteint 6 120 en moyenne sur le trimestre, ce qui représente une augmentation de 2,2 % par rapport au trimestre précédent, soit 130 personnes de plus. Sur un an, cette augmentation est de 2,0 %.



Le nombre total de demandeurs d’emploi (catégories A, B, C) en Corse-du-Sud est de 8 960 au premier trimestre 2024, affichant une augmentation de 0,8 % sur le trimestre, soit 70 personnes de plus, et de 3,3 % sur un an.