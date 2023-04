Chômage : En Corse, le nombre de demandeurs d'emploi en hausse de 2,5% au premier trimestre

A contre-tendance par rapport au reste du pays, la Corse est la seule région de France a avoir enregistré une hausse du nombre de chômeurs au premier trimestre 2023. Selon les derniers chiffres publiés ce mercredi par la Dreets de Corse (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi sur l'ile et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne à 12 930. Soit une augmentation de 2,5 % sur le trimestre (+ 310 personnes), alors que le chiffre est en baisse de 1,2 % sur un an. En France métropolitaine, en revanche la baisse du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A s’établit à 1,3 % ce trimestre et à 5,8 % sur un an.



Si sur la même période on prend en compte les trois catégories A, B, C le demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité sont en moyenne 18 950, et la hausse au troisième trimestre est donc de seulement 0,3 % (soit +60 personnes) sur le trimestre et diminue de 1,4 % sur un an. et le nombre s'établit en moyenne à 18 950. En France métropolitaine, ce nombre baisse de 0,4 % ce trimestre

(–3,0 % sur un an).



Au niveau départemental, l'évolution au troisième trimestre pour la catégorie A est la même en Haute-Corse où le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 6 900. Ce nombre augmente de 2,5 % sur un trimestre (soit +170 personnes) et de 0,4 % sur un an. En Corse-du-Sud l chômeurs de catégorie A sur le trimestre sont 6 030. Ce nombre augmente de 2,4 % sur un trimestre (soit +140 personnes) et diminue de 4,3 % sur un an.



Femmes et jeunes les plus touchés

Concernant les profils des chômeurs les données de la Dreets révèlent une hausse plus importante du nombre de demandeurs d'emploi chez les femmes 3,6 % sur le trimestre (–0,7 % sur un an) que pour les hommes 1,4 % sur le premier trimestre (–2,9 % sur un an).

Sur usa même période de l'année, de janvier à avril, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente en Corse de 2,5 % pour les moins de 25 ans (+3,2 % sur un an), de 2,7 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–1,9 % sur un an) et de 1,8 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (–3,8 % sur un an).