Chèque énergie : l'appel d'EDF aux 4 240 ménages corses qui ne l'ont pas encore demandé

En Corse, en 2021, 31 970 ménages ont été bénéficiaires du chèque énergie. Attribué chaque année en fonction des revenus et de la composition des ménages, il est envoyé directement par les services de l’Etat au domicile des personnes concernées.Son montant varie entre 48 et 277 euros, en fonction des revenus. En Corse, le montant moyen des chèques distribués est d’environ 150€. Le chèque énergie permet de payer directement auprès de ses fournisseurs tout type de factures d’énergie d’un logement et, notamment, ses factures d’électricité et de gaz et la fin de sa validité est fixée au 31 mars 2022, soit dans moins de 4 semaines.Dans un communiqué diffusé en début du mois de mars, EDF Corse indique que si 27 730 clients sur les 31 970 bénéficiaires du Chèque Energie l'ont utilisé pour payer directement une partie de leur facture d’électricité et de gaz, aujourd’hui, l’appel est lancé aux 4 240 bénéficiaires qui n’ont pas été identifiés.Ils sont invités à se manifester dans les meilleurs délais et avant le 31 mars 2022.En effet, en cas de perte ou de non-réception du Chèque Energie, il est encore possible de demander sa réédition pour pouvoir l’utiliser dans les délais.Pour les accompagner, le gouvernement a mis en place un site internet : https://www.chequeenergie.gouv.fr ainsi qu’un numéro vert : 0 805 204 805, accessible du lundi au vendredi de 8h à 20h.Il est à noter que des plis Chèque Energie non distribués sont revenus à leur expéditeur l’ASP (Agence de Service de Paiement de l’Etat) et concernent 783 bénéficiaires pour la Corse.Les Conseillers d’EDF et d’ENGIE en Corse sont également à disposition des clients via l’application EDF DOM & Corse ou au 09 69 32 25 20.Les clients peuvent également se rapprocher de l’association partenaire Alis, avec son service de médiation sociale Energie par courriel : mse@gmail.com pour une demande de rendez-vous téléphonique pour un accompagnement.