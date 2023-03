Chèque énergie 2023 : qui va le percevoir en Corse ?

194 euros si votre RFR est inférieur à 5 700 euros

146 euros si votre RFR est compris entre 5 700 et 6 800 euros

98 euros si votre RFR est compris entre 6 800 euros et 7 850 euros

48 euros si votre RFR est compris entre 7 850 et 11 000 euros

Soutien financier annuel particulièrement attendu par de millions de Français, le chèque énergie 2023 sera versé à partir du 21 avril prochain. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, ce lundi 13 mars, sur RMC. La mesure concernera 5,8 millions de ménages à revenus modestes, dont environ 31 000 foyers en Corse, qui n'auront pas à effectuer de démarche particulière pour en bénéficier.La valeur du chèque énergie dépend des revenus des bénéficiaires, et peut aller de 48 euros à près de 200 euros. Selon les conditions d'éligibilité détaillées sur le site du ministère, le montant du chèque énergie est calculé en fonction du Revenu Fiscal de Référence (RFR) de l'année 2021. Ainsi, si vous vivez seul vous toucherez :Pour les ménages à plusieurs, le montant est calculé en divisant le RFR par le nombre d'Unités de Consommation (UC) qui, selon l'Insee, est de 1 pour le premier adulte, de 0,5 pour les autres personnes de plus de 14 ans et de 0,3 pour les enfants de moins de 14 ans.Le chèque énergie sera envoyé automatiquement à partir du 21 avril à tous les ménages éligibles. Le versement du chèque énergie est "automatique et on peut l’utiliser pour payer sa facture d’électricité, de gaz, de bois, toutes les énergies qui servent à vous chauffer”, a rappelé Agnès Pannier-Runacher sur RMC ce lundi matin. Il n'est pas encaissable par votre banque.