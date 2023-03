Chemins de fer de la Corse : la ligne de Balagne rendue au trafic

Et alors qu’aucun train n’a circulé pendant deux mois, les Chemins de fer de la Corse ont décidé de faire d’une pierre deux coups. En plus de travaux de sécurisation, la société à entrepris une réfection de la voie, entre l’Ile Rousse et Calvi. « Dès que l’on a su que la coupure allait être plus ou moins longue, on a demandé à nos équipes de donner un gros coup de maintenance », retrace Jacques Chibaudel. « On a pu réaliser le remplacement de 2 100 traverses, sur plus de deux kilomètres. »



Des travaux d’ampleur, qui ont notamment permis de niveler la voie. « Elle n’était pas particulièrement usée, mais un gros entretien était quand même nécessaire », reprend le directeur de production de la société. « Cela garantit le confort et la sécurité des voyageurs, mais ça permet aussi de conserver la vitesse actuelle de la ligne en évitant la pose de ralentissements. » Conséquence directe, une probable « amélioration de la régularité des trains ».