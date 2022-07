Chaque année le cancer colorectal tue 80 Corses, une centaine sont dépistés

Il est au niveau national le deuxième cancer le plus mortel, le cancer colorectal est pourtant détectable facilement. Très prochainement, les 130 pharmacies de l’île pourront délivrer gratuitement des kits de tests pour le dépistage de ce cancer aux personnes âgées de 50 à 74 ans. Autrefois, seuls les médecins généralistes, les gynécologues et les gastro-entérologues pouvaient le prescrire. Il était aussi possible de le commander en ligne. Pour faciliter l’accès à ce dépistage, un arrêté du 7 avril 2022, prévoit la vente en officine sous réserve d’une formation du pharmacien. Afin de répondre à cette nouvelle mission, le Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers Corse (CRCDC-Corse), avec la collaboration de l’URPS Pharmaciens de Corse, a élaboré une formation gratuite en E-learning destinée aux pharmaciens.



Comment fonctionne ce kit ?



Le kit comprend un petit réceptacle pour y mettre la selle. Une pipette avec du sel est fournie afin de l’ajouter dans le flacon. Ensuite, il suffit de le glisser dans l’enveloppe déjà affranchie, de le poster et les résultats du test parviennent une dizaine de jours plus tard. « S’il est important de se faire tester, c’est parce que pendant longtemps le cancer peut rester silencieux et ne pas provoquer de symptômes. Le but c’est de déceler précocement du sang dans les selles », explique Franck Le Duff, oncogénéticien .



Dans 90% des cas, les patients atteints guérissent quand ils sont dépistés tôt. Quand ce n’est pas le cas et que le patient porte le cancer depuis plus de 5 ans les chances de survie sont de 64%, un peu plus qu’il y a quelques années où elles étaient de 50%. Chaque année en France, 23 000 hommes et 20 000 femmes découvrent qu’ils ont un cancer du côlon. En Corse, on détecte 102 nouveaux cas par an.



Même si par rapport à la population insulaire, le chiffre semble élevé, la Corse est pourtant la région où il y en a le moins. Toutefois on recense annuellement environ 38 décès chez les hommes et 39 chez les femmes de l’île. Il faut savoir que le tabagisme, une alimentation riche en graisses et la suralimentation en viandes rouges sont des facteurs qui peuvent augmenter les risques de développer cette maladie.