Changement d'heure : Ces Corses qui n'en veulent plus

Débattu depuis quelques années, ce changement d'heure devait être supprimé dans l'Union européenne après un vote des eurodéputés en mars 2019. Initialement prévue en 2021, sa mise en application n'a jamais été effective en raison de la Covid-19. Désormais, le débat n'est plus sur la table, et le changement d'heure semble conservé. Pourtant si certains se réjouissent de gagner une heure de sommeil, d’autres, plus nombreux, redoutent ce passage à l’heure d’hiver, un "rituel inutile" qui impacté significativement leur quotidien.



"Le passage à l'heure d'hiver est un cauchemar pour moi. nous confie Marie, une habitante d'Ajaccio. Chaque année, je sens que cela a un impact sur mon moral. La diminution de la luminosité affecte incontestablement mon humeur, et je me sens plus fatiguée. C'est comme si une partie précieuse de ma journée était volée." Les conséquences ne se limitent pas uniquement à l'état d'esprit, elles s'étendent également à la sécurité routière. Stephane un habitant su quartier de Toga à Bastia, partage son expérience malheureuse : "J'ai été victime d'un accident de la route à cause de l'obscurité. À 18 heures, il fait déjà nuit, et je n'ai pas vu la voiture arriver. Heureusement, les blessures étaient légères, mais cela aurait pu être bien pire."



Le changement d'heure a également des répercussions sur les habitudes alimentaires et le sommeil de certaines personnes. "Le recul d'une heure provoque un dérèglement dans notre routine quotidienne. Les repas sont décalés, et nos enfants ont du mal à s'adapter. Le soir, ils ne comprennent pas pourquoi il fait déjà nuit lorsqu'ils rentrent de l'école." explique Isabelle, une mère de famille à Ville-di-Pietrabugno.



Julien, un habitant de Pietranera, conclut : "Il est grand temps de mettre fin à ce changement d'heure. le passage à l'heure d'hiver ne correspond plus à nos besoins ni à notre rythme de vie actuel. Il serait judicieux d'envisager sérieusement de rester à l'heure d'été toute l'année, ce qui éviterait bien des désagréments."



Alors que le passage à l'heure d'hiver approche, de plus en plus de Corses se questionnent sur sa pertinence. Comme Julien, Patricia voudrait que cette mesure prenne fin "Je voudrais que ce soit supprimé car je ne vois pas l’impact sur mes factures. Pour être honnête, j'avais même oublié qu'on changeait d'heure...".