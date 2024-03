Changement d'heure 2024 : ce week-end, on passe à l'heure d'été

Avec l'arrivée du printemps, le renouveau se fait sentir dans l'air, accompagné du retour tant attendu des longues journées ensoleillées. Mais ce changement de saison ne vient pas seul ; il est également annonciateur du traditionnel changement d'heure, qui marque le passage à l'heure d'été. Malgré le fait que c’est depuis 1976 qu’il faut avancer ou reculer les horloges de nos maisons deux fois par an, la même question persiste : cette fois-ci, on avance ou on recule ?



Pour ceux qui auraient oublié, passons en revue les règles de ce rituel biannuel. Pour accueillir l'heure d'été, il convient d'avancer nos horloges d'une heure. Ainsi, à deux heures du matin, il sera subitement trois heures, nous privant d'une heure de précieux sommeil.

Mais ne soyons pas trop nostalgiques de notre heure perdue, car ce changement apporte aussi son lot de bienfaits. En effet, à partir de dimanche, la nuit tombera plus tard...



Alors que certains accueillent ce changement avec enthousiasme, d'autres le voient d'un œil plus critique, pointant du doigt les perturbations qu'il peut engendrer sur notre horloge biologique. Pourtant, quel que soit notre avis sur la question, le passage à l'heure d'été reste un rituel qui nous accompagne depuis près de 50 ans et qui n'est pas prêt d'être supprimé. En 2019, le Parlement européen a voté pour la suppression du changement d'heure saisonnier à partir de 2021. Mais cela a été ajournée en raison de la crise sanitaire et n’est plus à l’ordre du jour.