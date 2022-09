Championnats régionaux des 5 km : Christophe Brunerie le plus rapide à Porto-Vecchio

GAP le Lundi 19 Septembre 2022 à 12:52

Ce dimanche 18 septembre avait lieu au stade Claude Papi, sous l'égide de la Ligue Corse d'Athlétisme, le tout premier championnat régional des 5 kilomètres qui donnait la possibilité aux licenciés Compétition de la FFA, de se qualifier pour les championnats de France programmés à Albi le samedi 18 octobre. Le départ de cette course inédite avait lieu du stade Claude Papi. Au sortir de l'enceinte des Quatre-Chemins, les concurrents allaient s'expliquer sur un parcours aller-retour très rapide qui les menait sur le port de plaisance de Porto-Vecchio où avait lieu le demi-tour . Le Proprianais Christophe Brunerie était le plus rapide, au terme de ces 5 kilomètres, il rejoignait la ligne d'arrivée au stade Papi dans le temps de 15'45. A dix secondes derrière on retrouvait l'athlète du GFCA Axel Mondain, alors que la troisième place du podium était pour Pierre-Romain Depindray en 16'05. Du côté des dames, c'était Méanie Doutart de l'Amiens Université Club qui se montrait la plus véloce (17'36) en devançant, l'Ajaccienne Marie-Pierre Feugas (CAA) et la Porto-Vecchiaise Laurence Callaert (NL).