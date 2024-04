Championnats de France de Jiu-Jitsu : belle moisson de médailles pour le Club Tarra Maré de Calvi

Le week-end du 12 et 13 avril a été une véritable fête du Jiu-Jitsu en France, avec les Championnats de France de Paris. Cet événement a rassemblé des talents émergents et des vétérans chevronnés du No Gi, offrant un spectacle haut en couleur et en adrénaline. Parmi les clubs qui ont marqué les esprits, le Club Tarra Maré de Calvi a brillé avec une équipe de huit combattants déterminés, prêts à conquérir les tatamis parisiens.

Le samedi 13 avril, l'action a débuté avec Alessandro Pagetti, qui a ouvert les hostilités avec brio dans la catégorie des enfants en ceinture jaune -60kg. Sa victoire initiale, acquise avec une ténacité impressionnante lors d'un combat au sol intense, a posé les fondations d'une journée riche en promesses. Malgré une défaite en demi-finale face à Rodrigues de Nice, Alessandro a mérité une belle troisième place, démontrant la qualité de son jeu et son potentiel.

Dans la même catégorie des ceintures jaunes, mais cette fois -69kg, Maïlo Gardon a également laissé entrevoir son potentiel, même si une blessure l'a malheureusement contraint à arrêter prématurément son parcours. Malgré cet obstacle, il a décroché une troisième place méritée. De son côté, Leonardo Soares a fait face à une compétition acharnée en ceinture orange -52kg, l'empêchant d'accéder aux demi-finales malgré ses efforts.

Le jeune Hugo Acquaviva s'est révélé comme une pépite en ceinture orange -60kg, décrochant une médaille d'argent éclatante après une demi-finale maîtrisée. Bien qu'il ait dû s'incliner en finale, son parcours témoigne de son talent prometteur dans cette discipline exigeante.

Chez les adultes, François Jeunet a été la figure de proue du club, remportant la médaille d'or chez les masters 5 -73kg après une finale haletante. Sa victoire contre le champion de France en titre a été saluée comme un exploit, récompensant son engagement et son dévouement dans les sports de combat.

Le dimanche 14 avril, la compétition a été intense avec des performances remarquables de Mickael Soares et Sylvain Pelloux-prayer, malgré des résultats contrastés. Basan Outnasanov a brillé en décrochant la troisième place en Master 4 -85kg, ajoutant ainsi une autre médaille à la collection du club.

Avec cinq médailles au total, dont une d'or, le Club Tarra Maré de Calvi a une fois de plus prouvé son excellence sportive. Toutefois, face à l'évolution constante du niveau du Jiu-Jitsu en France, il est impératif de renforcer la pratique de ce sport sur l'île pour assurer un avenir brillant à ces jeunes talents. Le club de Calvi reste fier de ses représentants qui ont brillé au plus haut niveau national, nourrissant de grands espoirs pour l'avenir de cette discipline passionnante.